Банк «Тинькофф» — услуги страхования

Страхование автомобилей — общемировая практика, ведь динамика и плотность движения на городских магистралях сегодня такова, что избежать значительного количества дорожно-транспортных происшествий не удается никак. Поэтому в большинстве стран владельцы автомобиля обязаны приобретать полис гражданского автомобильного страхования. Не является исключением и Россия — для всех автомобилей обязательна покупка полиса страхования ОСАГО.

Рынок услуг по страхованию автомобилей достаточно велик, ведь это миллионы гарантированных потребителей. Продажей страховки для автомобилей занимаются сотни компаний, которые создают конкурентный и динамичный рынок страховых услуг. При этом цены на страхование уже почти равны у всех поставщиков. Соответственно, компании начинают конкурировать посредством улучшения качества.

Одним из полей битв, где развернулась борьба за симпатии автовладельцев, стал интернет. Те страховые компании, которые пошли на улучшение сервиса через развитие цифровых услуг особенно успешны.

Одним из лидеров, который активно продает полис ОСАГО онлайн через интернет является банк «Тинькофф» — один из современных и технологичных банков России.

Банк «Тинькофф» — IT-решения в страховании

Ниже основные технологии, которые делают «Тинькофф» одним из самых успешных страховщиков в России:

• Полностью удаленные продажи. Большинство продаж полисов страхования в банке «Тинькофф» осуществляется через интернет. Банк давно сделал ставку на интернет продажи, и не прогадал. Возможность самостоятельно рассчитать и заказать страховку не посещая офис компании привлекает потребителей;

• Круглосуточная поддержка. Благодаря развитию цифровых решений, компания смогла наладить эффективную онлайн-поддержку пользователей, причем общение с пользователями осуществляется как в голосовом, так и в текстовом режиме, что также способствует росту симпатий клиентов;

• Оцифровка документооборота. Банк выдает полисы в электронном виде, они просто приходят на адрес электронной почты к покупателю, после чего документ можно демонстрировать с экрана смартфона. Эта технология пришлась по душе российским автовладельцам.

Акционерное Общество «Тинькофф Страхование»

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