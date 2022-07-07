Барнаульский издательский дом «Алтапресс» снова обратился в суд

Барнаульский издательский дом «Алтапресс» обратился с иском к нью-йоркскому Media Development Investment Fund (MDIF, признан нежелательным в РФ в августе 2016 года). В нем российская компания просит снять ипотечное обременение с земельного участка и здания издательского дома, которые находятся в залоге у американского инвестора. Ранее суд освободил «Алтапресс» от выплаты правопреемнику MDIF $6 млн по этому же ипотечному договору, так как законодательство РФ о нежелательных организациях не позволяет издательству вернуть долг иностранному кредитору. Юристы не видят прямых оснований для снятия залога, но не исключают, что при рассмотрении дела суд может сослаться на выводы из процесса по взысканию долга.

«Основное здание нашей редакции находится в залоге у нежелательной организации. В результате мы ни кредита не можем взять, ни как-то иначе пользоваться своей недвижимостью. В нынешней экономической ситуации это неправильно. Что это за залог у организации, которая запрещена? Сама она ничего не может с ним сделать, и мы не можем. Поэтому мы пытаемся снять этот залог», – пояснил «Ъ-Сибирь» причины иска владелец и гендиректор ООО ИД «Алтапресс» Юрий Пургин.

Он уточнил, что построенное с привлечением иностранного займа здание типографии залогом не обременено.

Издательский дом «Алтапресс» — один из крупнейших региональных медиахолдингов в Сибири. По данным официального сайта, ИД включает собственные полиграфическую базу и сеть распространения, является издателем девяти печатных периодических изданий и восьми информационных интернет-ресурсов. По информации «СПАРК-Интерфакс», единственным собственником ООО «Издательский дом „Алтапресс“» является Юрий Пургин. В 2021 году компания получила 23,6 млн руб. выручки и 9,9 млн руб. чистого убытка. До пандемии (2019 год) оборот ИД составлял 185,9 млн руб., чистая прибыль — 52,5 млн руб.

Поданный компанией на прошлой неделе иск к нежелательному в РФ MDIF суд оставил без движения, предложив истцу до 12 июля устранить допущенные нарушения, в том числе отправить ответчику и третьему лицу (алтайское краевое управление Росреестра) приложения к заявлению и представить в суд подтверждение уполномоченного регистрирующего органа страны нахождения ответчика о наличии у него статуса юрлица. «Мы в процессе устранения нарушений, но на самом деле это сложно разрешимая история. Потому что в нынешних условиях никто нам в США не будет подтверждать, что эта компания действующее юрлицо. Наши юристы сейчас думают, как сделать это правильно, нужно суд убедить заняться этим вопросом, который тянется уже много лет», — сказал Юрий Пургин.

Суд обоснованно потребовал от издательского дома устранения нарушений при подаче иска, но установил для этого слишком короткий срок, считает адвокат КА «Юков и партнеры» Анастасия Серышева. «В частности, не учтено, что истцу может потребоваться много времени, чтобы направить документы ответчику, а также предоставить подтверждение уполномоченного регистрирующего органа страны его нахождения о наличии статуса юрлица», – полагает она.

Вместе с тем, по ее словам, арбитражный суд может истребовать такое подтверждение по своей инициативе, чтобы установить адрес иностранной компании. «Если суд не произведет этих действий, в последующем отсутствие надлежащего уведомления ответчика, безусловно, будет являться основанием для отмены судебных актов», — отметила она. В то же время, по мнению ведущего юриста адвокатского бюро «Юрлов и партнеры» Анастасии Шеверевой, если точное местонахождение компании найти не удастся, суд может признать надлежащим уведомление по адресу, указанному в договорах.

По мнению Анастасия Серышевой, явных оснований для прекращения залога нет. Анастасия Шеверева считает, что, несмотря на признание ответчика нежелательной организацией, задолженность по договорам займа остается, и «в обычной ситуации по такому иску был бы отказ». «Тем не менее при наличии совокупности обстоятельств, невозможности взыскания на РФ этой суммы, сроке исковой давности и т.д., суд может вынести и положительное решение», — полагает она.