Государственным СМИ в Башкирии гарантировали финансовую поддержку до 2024 года

Кабмин Башкирии утвердил госпрограмму развития средств массовых коммуникаций в республике на период до 2024 года. Власти намерены потратить более 3,1 млрд руб. на освещение своей работы в СМИ. Об этом сообщается на официальном правовом портале республики, где во вторник была опубликована госпрограмма «Развитие средств массовых коммуникаций Республики Башкортостан на 2019-2024 годы».

Цель финансовой поддержки: «ограничить дефицит доверия» населения и повысить степень его удовлетворенности работой чиновников.

Ежегодно на информирование населения о своей деятельности на телевидении, радио и в печатных СМИ правительство намерено тратить около 500 млн руб. От журналистов государственных изданий потребуют выдавать больше позитивных новостей с тем, чтобы доля удовлетворенного работой власти населения увеличилась с 48 % до 56 %.

Целью программы провозглашено сохранение и развитие государственных СМИ «в целях эффективного осуществления государственных функций и реализации прав граждан на получение информации». В республике такую поддержку должны получить 155 СМИ, подведомственных Агентству по печати и массовым коммуникациям. Крупнейшие медиа, на которые намерены опираться региональные власти, — это гостелерадиокомпания «Башкортостан», информагентство «Башинформ», печатный холдинг «ИД Республика Башкортостан», а также местный филиал ВГТРК.

Ставка на традиционные СМИ в программе объясняется тем, что они остаются «одним из основных источников получения информации» для 61 % граждан. Доля граждан России, читающих блоги, остается невысокой — около 6 %, отмечается в программе со ссылкой на данные ВЦИОМ.

Ожидается, что редакции госСМИ ежегодно будут увеличивать объем публикаций и передач, «положительно влияющих на оценку деятельности органов власти населением». К 2024 году доля таких сообщений должна увеличиться на 30 % и составлять не менее чем 80 % от общего объема информации о работе республиканской власти. Так как количество, например, эфирного времени, отводимого на эти цели, ежегодно остается примерно одним и тем же (4,5 тыс. часов), предполагается, видимо, что объем критических материалов в СМИ должен уменьшиться.

Бывший главный редактор ИД «Республика Башкортостан» Эльза Хорева (занимала эту должность до мая) отмечает, что государственные СМИ в республике находятся в жесткой зависимости от учредителей:

Конечно, абсурдно выделять бюджетные деньги на освещение деятельности власти, но без поддержки из бюджета таким СМИ не выжить. Но есть и оборотная сторона этой медали,— отмечает она.— Такая поддержка может привести к тому, что СМИ будет существовать для одного читателя и одного телезрителя — конкретного чиновника администрации республики или правительства, которому должно понравиться, что он нем говорят и пишут.

В то же время другой бывший замглавы администрации республики, ныне депутат горсовета Красногорска Ростислав Мурзагулов считает, что «если власти тратят деньги на рассказ о том, что они делают — это нормально»: