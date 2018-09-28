На развитие СМИ Башкирии направят более 3 млрд рублей

На развитие СМИ в Башкирии за пять лет потратят более 3 млрд рублей. По словам руководителя агентства по печати и средствам массовой информации Бориса Мелкоедова, большая часть из этих средств пойдет на поддержку государственного сектора отрасли:

Основной получатель этих средств — это обязательный общедоступный телеканал «Башкирское спутниковое телевидение», печатные средства массовой информации, учрежденные органами государственной власти, и все те интернет-ресурсы, которые обеспечивают взаимодействие государства с населением. В данном случае, конечно, эта программа в какой-то степени компромиссная между теми ресурсами, которые мы под нее запрашиваем, и теми возможностями, которыми обладает бюджет республики.

Глава республики Рустэм Хамитов отметил, что нужно обратить внимание и на негосударственный сектор отрасли. По словам Мелкоедова, с частными СМИ взаимодействие будет осуществляться с помощью развития информационных продуктов, также планируют проводить совместные обучающие семинары. Хамитов назвал это неубедительным: