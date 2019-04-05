Преодоление объединением

Что неудивительно. В рамках концепции информационного развития предприятия мы заводим на единую платформу сайты всех наших изданий, с тем чтобы расширить их функционал. В 2016 году мы в пилотном порядке перевели «Молодежную газету» в электронный формат. В результате удалось многократно расширить аудиторию издания. Кстати, это решение оказалось эффективным и с точки зрения организации работы журналистов. Они теперь не ограничены газетными площадями, соответственно, могут опубликовать больше актуальной информации. Кроме того, большая часть сотрудников теперь работают удаленно. Нет расходов на печать, сократились коммунальные услуги. Газета начала зарабатывать на рекламе. Таким образом, проект в целом оказался успешным. Понятно, что в полной мере копировать его в остальных изданиях не получится, везде своя специфика. Но если это целесообразно, филиалы могут самостоятельно часть своих сотрудников перевести на подобный режим работы.

— Объясните, в чем же польза от объединения в холдинг, в том числе и для конкретного издания и конкретной редакции? Часто приходится слышать от коллег: зачем было проводить реформирование, если оно по сути ничего для нас не изменило?

— Процесс реформирования пришелся на самый разгар кризисных явлений в экономике. И то, что у журналистов ничего не изменилось в худшую сторону, то есть СМИ не закрылись, сохранились рабочие места, своевременно выплачивается заработная плата, пусть даже не очень большая, — это и есть положительный итог объединения. Я думаю, в тех условиях, в которые была поставлена отрасль, многие просто не выжили либо влачили гораздо более жалкое существование, чем сейчас. Просто потому, что ни одна редакция не выполняет бюджетных планов.

Единое предприятие позволяет видеть финансовое положение всех сразу, находить неэффективные затраты, перераспределять ресурсы, проводить единую маркетинговую политику продаж тиража и рекламы, вкладывать средства в развитие. Невозможно провести единую политику оптимизации затрат в отдельных предприятиях, так как согласно антимонопольному законодательству это выглядит как сговор между органом власти и субъектами рынка. А в рамках одного предприятия мы сократили площадь арендуемых нами офисов, оптимизировали автомобильный парк, переформатировали ряд изданий на более экономичные форматы, установили единые стандарты на расходные материалы, клининговые услуги передали на аутсорсинг и т. д. К примеру, в Уфе мы собрали все редакции в одном здании и таким образом уменьшили расходы на содержание, аренду, коммунальные платежи.

Все это в условиях падения выручки позволяет своевременно выплачивать заработную плату, выполнять обязательства перед поставщиками сырья и услуг, бюджетом и внебюджетными фондами. А налогов мы выплачиваем 255 млн рублей в год, что сравнимо с государственной поддержкой.