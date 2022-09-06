Басманный суд Москвы аннулировал свидетельство о регистрации «Новой рассказ-газеты» — журнала, который редакция «Новой газеты» запустила после приостановки работы в конце марта.

Претензии у Роскомнадзора возникли к изданию из-за того, что СМИ не выходило больше года. Издание было зарегистрировано 6 марта 2009 года, а первый выпуск номера вышел в июле 2022-го, что не устроило надзорное ведомство. О том, что журнал не выходил длительное время, РКН установил в ходе мониторинга лишь 25 мая.

«Мы считаем, что они не вышли в свет. Нет августовского экземпляра», — объяснил сотрудник РКН.

Накануне Басманный суд Москвы по иску Роскомнадзора отозвал лицензию СМИ у печатной версии «Новой газеты».

Весной «Новая» получила два предупреждения за упоминание иноагентов без маркировки. После этого, 28 марта, редакция объявила и приостановке работы. Однако данные предупреждения Роскомнадзора касались именно сайта «Новой газеты», который тоже зарегистрирован как СМИ. Заседание об отзыве лицензии у портала пройдет в середине сентября.