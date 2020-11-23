Басманный суд обязал «Ведомости» удалить расследование о Керимове

Басманный суд Москвы удовлетворил иск сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова, который требовал от «Ведомостей» опровергнуть и удалить с сайта издания расследование от 23 ноября 2017 г. «Как Сулейман Керимов заработал миллиарды и ушел в тень». Аналогичные требования в иске Керимов выдвинул к изданиям Forbes и «Собеседник» — суд их также удовлетворил. Об этом сообщил руководитель юридического отдела «Ведомостей» Алим Ульбашев.

По словам Ульбашева, судья Галина Графова вышла за пределы заявленных истцом требований, обязав удалить не только указанную статью, но и все другие публикации, где цитировался спорный отрывок. «При этом Керимов требовал удалить только вышеупомянутое расследование», — сказал Ульбашев. Судья также обязала «Ведомости», Forbes и «Собеседник» опубликовать опровержение и выплатить истцу компенсацию в размере 10 тыс. руб., добавил юрист.

«После получения судебного решения на руки мы обязательно подадим апелляционную жалобу и будем добиваться отказа в иске», — прокомментировал ситуацию издатель «Ведомостей» Михаил Нелюбин.