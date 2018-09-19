Мы умирали каждый день, чтобы выжить

Прошли девяностые годы с их вой нами и резней, казалось бы, что все позади, но…

Есть в Москве такие специальные курсы «Бастион», там учат выживать. Это абсолютно необходимая штука для журналиста: если ты мертв, то от тебя нет толку, если ты жив, то редакция ждет от тебя материал!

Войны были, есть и будут, глупо закрывать на это глаза, надо к ним готовиться. Изящный термин «экстремальная журналистика» скрывает под собой кровь, грязь и боль, и задача журналиста — донести это до тихо жующей публики. Пока ее не скрутили в мясорубке войны.

Сейчас мало кто лезет на войну из­за желания получить дозу адреналина, сейчас другие стимулы.

Я хочу рассказать об уникальном случае, когда взрослая женщина, мать двоих детей, строит свой путь в фотожурналистике от нуля к вершинам. Знакомьтесь — Наталия Макарова, человек, который грызет гранит науки фотографии, склонна к экстремальной журналистике, стремится работать фотожурналистом в топовых изданиях и делает все, чтобы этого достичь.

Ей слово:

С некоторых пор меня стала интересовать экстремальная фотожурналистика. Понимая всю важность подготовки, я решила пройти курсы «Бастион», готовящие журналистов к работе в экстремальных ситуациях. 3 июня. Рязань, железнодорожный вокзал. Здесь собралась группа журналистов из федеральных и региональных СМИ, которая затем была переброшена на полигон.

ШАГОМ МАРШ!

В первый же день курсантам четко дали понять: необходимо полностью подчиняться армейским законам, дисциплина — неотъемлемая часть нахождения здесь, расслабляться больше не придется.