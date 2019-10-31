«Батенька, да вы трансформер» подал в суд на Роскомнадзор из-за блокировки текста о наркозависимых

МВД посчитало, что материал формирует положительный образ потребителей наркотиков. Но в законе нет такого запрета, утверждает издание.

В декабре 2018 года издание «Батенька, да вы трансформер» опубликовало текст «Героин — собственность модели» о наркозависимой девушке. После проверки МВД рекомендовало Роскомнадзору заблокировать статью, а издание сняло публикацию. Ведомство посчитало, что материал формирует положительный образ людей, употребляющих наркотики.

Теперь «Батенька» оспаривает в Верховном суде акт, на основании которого заблокировали статью. Среди ответчиков — МВД, Роскомнадзор, Роспотребнадзор и ФНС, которые утверждали критерии оценки материалов для принятия решения о блокировке сайтов.

Издание просит признать недействующим пункт, согласно которому запрещена информация, формирующая у целевой аудито­рии положительный образ изготовителей и потребителей наркотиков (кроме художественных произведений).

По закону «Об информации» запрещается сообщать о способах изготовления, использования и приобретения наркотиков. То есть ведомственный нормативный акт вводит новые ограничения, не предусмотренные за­коном, отмечается в иске.

Также, настаивает истец, в нехудожественных произведениях — документальных или расследовательских статьях — не может формироваться положительный образ: в таких материалах автор опирается на факты или оценки, для которых ограничения распространения определяются иначе.

Спорная норма фактически запрещает общественную дискуссию по вопросам антинаркотической политики, которая отражала бы реальное положение наркопотребителей в обществе, считает заявитель. Иск подан 25 октября 2019 года, дата рассмотрения пока не назначена. Представитель МВД в Верховном суде пока не получал дело. В Роскомнадзоре не ответили на запрос «Ведомостей».