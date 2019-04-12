Космос надо уважать

— В школе учился на пятерки, все легко давалось, и я решил, что буду поступать на журфак. Хотел стать писателем и по юношескому недомыслию думал, что надо начинать с журналистики.

В поселковой газете, когда жил в деревне с дедушкой и бабушкой, уже публиковал редкие маленькие заметки: турнир по пинг-понгу улица на улицу и т.п. Родители отговаривали: не поступишь. Тогда на журфак МГУ принимали в основном после армии или с двухлетним рабочим стажем, так что шансов у меня действительно практически не было.

В 10-м классе я выиграл несколько олимпиад по физике и математике, и меня уговорили пойти в точные науки, поступил в МФТИ. Но заноза сохранилась.

Однажды к нам в физтех приехал Ясен Николаевич Засурский читать лекцию об американской литературе. После лекции ему задали вопрос, не хочет ли он взять 2-3 наших студентов на вечерний, чтобы подготовить журналистов, которые будут писать о науке. Он согласился, организовали конкурс. Я не прошел. Но в тот раз все равно ни у кого не получилось, Засурский передумал: пусть каждый занимается своим делом.

Окончив физтех, первым делом пошел сдавать экзамены на журфак — не люблю оставлять однажды принятые решения незавершенными. Все сдал, но срезался на военном билете, в котором была отметка об окончании МФТИ, а тогда вышло распоряжение Министерства высшего и среднего специального образования РСФСР о том, что второе высшее образование можно получать лишь в 3 случаях: если по состоянию здоровья не в состоянии работать по специальности, если по специальности нет работы по месту жительства и если по работе тебе необходимо второе образование. И меня не приняли.

Я пошел работать инженером, писал в многотиражку предприятия и в подмосковную «Калининградскую правду». Когда уже после полета в космос приехал встретиться с журналистами, главный редактор подарил мне старый номер газеты с размеченными красным карандашом гонорарами, моим в том числе. В конце концов я получил рекомендацию на журфак и поступил. А в 1990 году начал там же преподавать. Продолжаю до сих пор. Журналистика всегда оставалась со мной, где бы я ни работал.

— Совмещать государственную службу и журналистику в мире не принято. Кажется, только в России такая практика не считается прямым конфликтом интересов.

— Когда я был официально на государственной службе, я нигде журналистом не числился. И не подписывал своим именем заметок. Это правило я соблюдал. Советовал, помогал, это да. А потом получилось так, что меня Борис Николаевич внезапно уволил. Телефон замолчал, приемная опустела. Позвонили двое: один не знал, что меня уволили, вторым был руководитель пограничной службы генерал армии Андрей Николаев, и он сказал: «Тут так только и бывает». Наутро я получил конверт, единственное в тот день письмо. Вскрыл, читаю: «Комната и стол тебе выделены. Мысли и ручка твои. Ждем. Муратов». И я пошел. Это было в 1996 году, так я стал корреспондентом «Новой». А в 1997-м — обозревателем.

— Еще до этого вы вместе с Михаилом Федотовым и Владимиром Энтиным написали закон «О СМИ», по которому мы живем. Как вас, кстати, занесло в юриспруденцию?

— Я тогда работал в «Энергии» и частенько бывал в летно-испытательной службе, которая включала в себя гражданских космонавтов.

В середине 70-х один из космонавтов предложил «Огоньку» уникальную фотографию, сделанную в полете, хотел приличный гонорар, но редакция не могла заплатить больше, чем предусматривали правила, что-то вроде трех рублей с копейками.

Я наблюдал за развитием ситуации, пытался помогать, в результате именно космонавты направили меня, еще до журфака, получать юридическое образование. В конце концов я оказался в Институте государства и права АН СССР как раз в то время, когда в ЦК КПСС возникла идея подготовить закон «О гласности». Меня включили в комиссию и назначили секретарем, все материалы собирались у меня, и я должен был превращать их в текст для общего обсуждения. Так я приобщился к теме законотворчества.

Но с законодательным регулированием гласности тогда ничего не вышло. Верховный Совет СССР тихо похоронил его еще до вынесения на голосование. К счастью, я сохранил все документы по его подготовке, опубликовал.