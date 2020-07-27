Батурина отозвала иск к «Независимой газете»

Экс-владелица «Интеко» Елена Батурина отозвала иск о защите деловой репутации к «Независимой газете», сообщил «РИА Новости» ее пресс-секретарь Геннадий Теребков. Решение принято после удаления публикации «Народный промысел Елены Батуриной», ставшей основанием для обращения в суд. Теребков отметил, что финансовых требований к газете не предъявлялось:

Мы полностью удовлетворены решением редакции «Независимой газеты» и оперативным удалением данных публикаций. В этой связи Еленой Батуриной принято решение об отзыве иска к изданию.

Иск был подан в Арбитражный суд Москвы 16 июля, суть требований при этом не раскрывалась. Он был принят к производству. Предварительное заседание по иску назначено на 17 ноября.

Публикация, о которой идет речь, появилась на сайте «Независимой газеты» 2 июня. В данный момент она недоступна. В публикации были приведены воспоминания бизнесмена Семена Линовича о том, как он лишился своей собственности, попытавшись в партнерстве с «Интеко» «реализовать концепцию возрождения народно-художественных промыслов России». Издание рассказывает, как предприниматели, работавшие с миллиардершей и «ставшие жертвами ее махинаций», делятся историями, «иллюстрирующими откровенно коррупционную суть» ее бизнеса.

Адвокат Елены Батуриной Константин Астафьев сообщил, что публикация содержит утверждения, не соответствующие действительности и порочащие честь, достоинство и деловую репутацию госпожи Батуриной.

Елена Батурина в апреле вернулась на первое место рейтинга Forbes Real-Time, став богатейшей женщиной России. Ее состояние оценивается в $1,2 млрд.