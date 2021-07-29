Байден назвал журналистку головной болью из-за неудобного вопроса

Президент США Джо Байден назвал журналистку головной болью из-за того, что она задала ему вопрос о вакцинации.

«Вы такая головная боль, но я отвечу на ваш вопрос, потому что мы давно знакомы», — сказал Байден после вопроса Келли О'Доннелл об обязательной вакцинации медицинских работников.

Президента огорчил тот факт, что вопрос не имел ничего общего с темой Ирака, которую сам он находил более предпочтительной для обсуждения. Байден всё же ответил, что служба по делам ветеранов требует, чтобы все врачи, которые работают в их учреждениях, были вакцинированы.

Журналистка сказала, что восприняла слова главы Белого дома как комплимент, на что сам Байден усмехнулся.