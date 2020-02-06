Baza рассказала о задержании авторов «Футляра от виолончели». Их лишили доступа к Telegram-каналу

Сотрудники службы экономической безопасности ФСБ задерживали для «профилактических мероприятий» авторов Telegram-канала «Футляр от виолончели», сообщает Baza со ссылкой на источники.

По данным журналистов, правоохранителей интересовала сим-карта, на которую был зарегистрирован канал. После ее изъятия «Футляр от виолончели» перестал обновляться. «Единственная цель «профилактических мероприятий» с их участием — получение контроля над одним из самых крупных каналов», — пишет Baza.

Журналисты также раскрыли имя одного из авторов канала — Александра Гусова. Именно к нему и его коллеге, чье имя неизвестно, приходили 27 января сотрудники ФСБ. После допроса Гусова отпустили, изъяв сим-карту. Задержание было названо «профилактическим мероприятием» и не оформлялось. Причиной прихода силовиков Baza называет жалобу высокопоставленного российского чиновника. Доступа к каналу у его создателей и авторов сейчас нет.

Сам Александр Гусов, однако, утверждает, что ничего не знает об этой истории. Корреспонденту The Moscow Post он рассказал, что хочет обратиться в суд и прокуратуру. Он утверждает, что его не задерживали и «никаких бесед» с ним не проводили.

«Футляр от виолончели» — крупнейший анонимный Telegram-канал. У него больше 407 тыс. подписчиков, он входит в число 20 самых популярных. Канал специализировался на громких темах, связанных с представителями власти.

Задержание авторов «Футляра от виолончели» прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Нет, это не является предметом интереса для Кремля, и в Кремле не следят за этим», — сказал Песков, отвечая на вопрос, следят ли в Кремле за ситуацией с Telegram-каналом.