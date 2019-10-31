«База» удалила материал о психотропном веществе

Теги: 
Роскомнадзор
Окт 31, 2019

По требованию Роскомнадзора администрация сайта baza.io удалила статью автора Андрея Каганских о психотропном веществе «кетамин».

Согласно тексту решения МВД России, информация в тексте описывала порядок действий по изготовлению, разработке и использованию этого психотропного вещества, а также формировала у целевой аудитории положительный образ лиц, причастных к его изготовлению. 

Таким образом, решение МВД России, поступившее в Роскомнадзор ранее, исполнено, интернет-ресурс исключен из Единого реестра запрещенной информации.

Источник: Роскомнадзор
Вернуться назад

Вам будет интересно: