«База» удалила материал о психотропном веществе

По требованию Роскомнадзора администрация сайта baza.io удалила статью автора Андрея Каганских о психотропном веществе «кетамин».

Согласно тексту решения МВД России, информация в тексте описывала порядок действий по изготовлению, разработке и использованию этого психотропного вещества, а также формировала у целевой аудитории положительный образ лиц, причастных к его изготовлению.

Таким образом, решение МВД России, поступившее в Роскомнадзор ранее, исполнено, интернет-ресурс исключен из Единого реестра запрещенной информации.