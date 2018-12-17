Би-би-си прокомментировала переписку своего журналиста о поисках «русского следа» в протестах во Франции

Британская телерадиовещательная корпорация Би-би-си признала подлинность переписки своего журналиста о поисках «русского следа» в протестах «желтых жилетов» в Париже.

Ранее корреспондент Русской службы Би-би-си Ольга Ившина в переписке с российской журналисткой рассказала, что редакция требует от сотрудников представить любые доказательства «российского вмешательства». Кроме того, корреспондент пыталась узнать, имеет ли Россия какое-то отношение к акциям в Париже.

Журналистка из России объяснила ей, что не видела россиян на протестах. Однако корреспондента Би-би-си такой ответ не удовлетворил и она предположила, что «может, какой-нибудь русский бизнес наваривается на этом сейчас хорошо». По словам журналистки Би-би-си, ей нужно «найти углы», чтобы доказать вмешательство России, поскольку «редакция требует крови»^

Так как министр иностранных дел Франции публично комментировал сообщения СМИ о возможном влиянии на протесты из России, вполне логично, что наш корреспондент изучал и этот аспект тоже.

При этом в корпорации обратили внимание, что в итоговых репортажах возможная связь с Россией не упоминается. В Би-би-си подчеркнули, что продолжают придерживаться принципов беспристрастной и независимой журналистики.