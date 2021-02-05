BBC Global News рассматривает возможность введения платной подписки для своих продуктов

За последние пять лет канал BBC World News и сайт BBC.com заработали £115 млн. Основные статьи доходов BBC Global News — реклама и доходы от кабельных операторов, которые включают телеканал в свои пакеты. Но, как считают в корпорации, эта модель находится под угрозой «из-за меняющихся привычек потребления контента у аудитории».

В отчете, опубликованном накануне, говорится, что BBC рассматривает введение платного доступа и вообще смены акцентов в монетизации на работу с аудиторией. Тем более что, например, аудитория BBC World News растет на 12% по сравнению с 2019 годом.

Для жителей Великобритании все сервисы BBC должны быть бесплатными (условно, потому что все обязаны платить «налог на BBC»), кроме того, на территории страны нет коммерческой рекламы. Но вот для всего остального мира BBC может заниматься коммерческой деятельностью.