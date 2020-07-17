BBC и The Guardian пошли на массовые сокращения

The Guardian анонсировал сокращение 180 сотрудников. 110 из них работают в рекламном отделе, Guardian Jobs, маркетинге и организации мероприятий. Еще 70 — в редакции. Из-за пандемии The Guardian недовыполняет годовой бюджет на £25 млн.

Еще 70 новостников увольняют в BBC. Эти сокращения не входят в анонсированное ранее избавление от 450 сотрудников. В основном они затронут Radio 4 и политические передачи.

Причиной увольнений в BBC стала не только пандемия, но и неплатежи лицензионного сбора со стороны британцев старше 75 лет (о возможности возврата этого сбора идет давний спор).