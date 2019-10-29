BBC News запустит даркнет-версии своих сайтов

Международный новостной сайт BBC News запустит копии своих сайтов, которые можно будет просматривать через браузер Tor. Так BBC хочет предоставить доступ к своему сайту читателям, которые живут в странах с государственной цензурой, рассказали в BBC News.

Главная страница новостного сайта будет доступна по адресу bbcnewsv2vjtpsuy.onion. «Тёмная» копия сайта не будет работать в обычном браузере. Для доступа к сайту нужен специальный браузер Tor.

Основная международная версия будет на английском языке, но можно будет перейти и на другие — на арабский, фарси или русский язык. Среди стран, которые блокируют доступ к сайту, Китай, Иран и Вьетнам, утверждает BBC News.