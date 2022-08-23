BBC отозвала лицензию на контент в России

Британская корпорация BBC отозвала лицензию на свой контент для России. Этим компания объяснила пропажу некоторых сериалов из библиотеки онлайн-кинотеатров. В частности, на «Кинопоиске» больше недоступны «Улица потрошителя», «Мисс Марпл», «Война и мир», «Гордость и предубеждение». Однако «Доктора Кто», «Пустую корону», «Тюдоров», «Мерлина», «Убивая Еву» и другие шоу студии все еще можно посмотреть на платформе.

На сайте «Кинопоиска» сказано, что пропажа контента из подписки связана с истечением подписных прав у компании. «Мы стремимся продлевать их, но, к сожалению, не можем гарантировать возвращение конкретного фильма или сериала в подписку и давать точные сроки, когда это произойдет», — говорится в сообщении.

В сервисе также указали, что подписная библиотека всегда меняется: контент добавляется и выпадает. Продление прав на зарубежные фильмы и сериалы сейчас требует больше времени, часть произведений удаляется, однако на площадке выходят новинки, передает издание.

В 2019 году «Яндекс» и телекомпания BBC Studios (дочерняя компания BBC) заключили долгосрочный контракт, в соответствии с которым с 2020 года в библиотеке «КиноПоиск HD» появилось более 100 часов нового художественного контента, произведенного BBC Studios. В пакет сделки вошли сериалы, фильмы и более 150 детских шоу и мультфильмов.

В марте BBC Studios объявила, что прекратит лицензирование всего контента для российских клиентов в связи со специальной военной операцией на Украине.