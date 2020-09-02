BBC рассматривает возможность пересмотра системы сбора денег на свою деятельность с жителей Великобритании

Сейчас каждый житель должен платить определённую сумму каждый год — с апреля она составляет £157,5. И эта сумма идёт на содержание BBC. Сумма не зависит от доходов, а фиксирована для всех.

Одним из вариантов замены такой системы может стать опыт финансирования общественных медиа в Швеции. Там сейчас базовая сумма специального налога на все общественные медиа — £112. И что важно — итоговая сумма налога зависит от доходов жителя. То есть, менее обеспеченные жители будут платить не всю сумму.

При такой системе государство не имеет прямого влияния на вещателя, а вещатель почти гарантировано получает деньги со всех жителей. Сейчас же в Великобритании многие не хотят платить £157,5, что, в общем-то, незаконно и может повлечь наказание. И эта система с криминализацией неплательщиков лицензионного сбора в пользу BBC — предмет очень серьёзных споров между руководством корпорации и правительством Великобритании.

Впрочем, некоторые сотрудники BBC, которые считают, что шведскую систему будет непросто ввести — это, конечно, снизит общую финансовую нагрузку, но и добавит ещё одну строчку в список налогов для жителей.

В общем, разбираться с этим сейчас тоже придётся новому генеральному директору BBC Тиму Деви.