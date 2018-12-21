Роскомнадзор начал проверку BBC после претензий британских властей к RT

Роскомнадзор начал контрольные мероприятия в отношении BBC, сообщила пресс-служба регулятора. Ведомство начало проверку после претензий к работе RT в Великобритании, отмечают в Роскомнадзоре:

В связи с ситуацией, связанной с вынесением британским регулятором Ofcom решения о нарушении каналом RT правил вещания, Роскомнадзор начинает проведение контрольных мероприятий в отношении канала “BBC World News”, распространяемого на территории Российской Федерации.

Также регулятор проверит «на предмет соответствия выпускаемых материалов российскому законодательству» сайты британской медиакомпании.

В четверг 19 декабря о претензиях к российской медиакомпании RT сообщил британский регулятор Ofcom. Власти Великобритании заявили, что телеканал RT нарушал принципы беспристрастности при освещении «дела Скрипалей». О конкретных санкциях к RT британский Ofcom обещал сообщить позднее.

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