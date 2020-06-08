BBC сменит гендиректора

Новым генеральным директором британской телерадиокомпании BBC станет Тим Дейви, который до последнего времени занимал должность главы подразделения по съемкам кино BBC Studios, отмечается на сайте BBC.

«Совет директоров BBC сегодня утвердил Тима Дейви в должности 17-го генерального директора BBC. Тим, который до последнего времени занимал пост исполнительного директора BBC Studios, вступит в примет полномочия от Тони Холла 1 сентября», - отмечается в сообщении BBC.

Дейви занимал руководящие долнжности в BBC на протяжении последних 15 лет, отмечают в телерадиокомпании. До этого он также работал в компаниях Pepsico и Procter and Gamble, а также принимал участие в благотворительной деятельности.