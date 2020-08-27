Би-би-си Спорт начал борьбу с языком вражды в своих аккаунтах

На своей странице в Твиттере Би-би-си Спорт опубликовали обращение к подписчикам, призывающее включиться в борьбу с троллингом спортсменок.
Повести непримиримую борьбу с языком вражды крупнейший спортивный портал Великобритании решил после того, как получил результаты опроса: 30% из 500 лучших британских спортсменок регулярно подвергаются атакам хейтеров в соцсетях, и это вдвое больше, чем пять лет назад. Спортсменки жалуются на сексизм, расизм, угрозы, оскорбления. «Ты жирная», «надеюсь ты умрешь от рака!» — нападки хейтеров принимают самые разнообразные формы. Больше всего негативных комментариев собирают именно женщины. «Под каждым постом, в котором затрагиваются вопросы расы, ЛГБТ и равенства появляются оскорбительные комментарии», — отмечает продюсер Би-би-си Спорт Кэролайн Чэпмэн. «Мы не можем опубликовать подобную статистику и не попытаться повлиять на ситуацию», — заявляет она.
Би-би-си Спорт, имеет суммарно 33 миллиона подписчиков в своих аккаунтах на Фейсбуке, в Инстаграме и Твиттере, Каждый день на разных платформах появляется больше 15 000 комментариев — огромный объем информации, который трудно отслеживать. Аккаунтами на Фейсбуке и в Инстаграме занимается специальный отдел модерации, но по техническим причинам он не имеет доступа к Твиттеру, где у Би-би-си Спорт 8,5 миллиона подписчиков. Именно в Твиттере появляется больше всего негативных комментариев и грубого троллинга.
Большинство соцсетей имеют механизм, позволяющий читателю отправлять жалобы на оскорбительные комментарии. И Би-би-си Спорт призывает своих подписчиков: «Если вы видите в комментариях проявления нетерпимости в отношении расы, цвета кожи, пола, национальности, этнической принадлежности, инвалидности, религии, сексуальной ориентации, возраста или класса, пожалуйста, отправьте ссылку на этот комментарий нам на электронную почту».
Би-би-си Спорт предупредил, что будет не только отслеживать и блокировать хейтеров, но и жаловаться на них в правоохранительные органы.