Би-би-си Спорт начал борьбу с языком вражды в своих аккаунтах

Би-би-си Спорт, имеет суммарно 33 миллиона подписчиков в своих аккаунтах на Фейсбуке, в Инстаграме и Твиттере, Каждый день на разных платформах появляется больше 15 000 комментариев — огромный объем информации, который трудно отслеживать. Аккаунтами на Фейсбуке и в Инстаграме занимается специальный отдел модерации, но по техническим причинам он не имеет доступа к Твиттеру, где у Би-би-си Спорт 8,5 миллиона подписчиков. Именно в Твиттере появляется больше всего негативных комментариев и грубого троллинга.

Большинство соцсетей имеют механизм, позволяющий читателю отправлять жалобы на оскорбительные комментарии. И Би-би-си Спорт призывает своих подписчиков: «Если вы видите в комментариях проявления нетерпимости в отношении расы, цвета кожи, пола, национальности, этнической принадлежности, инвалидности, религии, сексуальной ориентации, возраста или класса, пожалуйста, отправьте ссылку на этот комментарий нам на электронную почту».

Би-би-си Спорт предупредил, что будет не только отслеживать и блокировать хейтеров, но и жаловаться на них в правоохранительные органы.