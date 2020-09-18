BBC Studios достигла рекордного объема продаж при помощи «Яндекса»

Дочерний производитель коммерческого телеконтента британской корпорации Би-би-си — компания BBC Studios отчиталась о рекордных продажах телеконтента, сообщает «Коммерсант».

Сделки с российским «Яндексом», немецкой телекомпанией ZDF и американским интернет-сервисом HBO Max увеличили объем продаж компании на 17% - до рекордных £1,388 млрд, прибыль до вычета расходов (показатель EBITDA) выросла на 14% - до £181 млн. Размер инвестиций в контент, права на который принадлежат BBC, также выросли на 19% - до £187,5 млн.

«Яндекс» и BBC Studios подписали соглашение, в рамках которого российская компания получит эксклюзивные права на трансляцию контента британской студии и производство фильмов и сериалов по британским сценариям. С начала года «Яндекс» получил возможность показывать более 100 часов контента BBC Studios.