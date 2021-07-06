BBC удаляет материалы, посвященные позитивным последствиям глобального потепления

BBC удаляет данные, посвященные положительным аспектам климатических изменений — они были опубликованы на школьном образовательном портале BBC Bitesize. В статье утверждалось, что потепление способствует развитию нефтедобычи на Аляске и в Сибири и позволяет вести более здоровый образ жизни. Среди плюсов также были указаны развитие сельского хозяйства в холодных регионах, появление новых судоходных маршрутов и туристических направлений.

Тем не менее после негативной реакции климатологов и климатических активистов — в том числе автора The Guardian Джорджа Монбиота – информацию изменили, оставив только негативные аспекты природных изменений.

В своем твиттере Монбиот написал: «Это то, чему @bbcbitesize учит наших детей. Извините, но это абсолютный позор. Все может закончиться тем, что люди начнут думать: “Все под контролем, звучит неплохо”».

Экзаменационная комиссия Eduqas заявила, что информация, опубликованная на сайте BBC, никак не связана с их материалами:

«В соответствии с требованиями GSCE по географии мы изучаем климатические изменения и их влияние на нашу планету. В рамках нашего курса мы просим студентов учитывать то, что у этого явления есть и положительные стороны. Тем не менее мы не отстаиваем эту точку зрения.

Материалы Bitesize были разработаны без участия нашей географической группы, поэтому не полностью соответствуют нашим требованиям».

BBC, в свою очередь, сообщили, что «пересмотрели страницу и изменили данные в соответствии с существующим учебным планом». Остается неясным, когда страницу опубликовали впервые.

Пособие было написано для обучающихся, сдающих экзамен GSCE по географии. Многие из них часто обращались к подобным статьям – во многом из-за пандемии коронавируса и вынужденных занятий дома. Как раз чтобы помочь школьникам с подготовкой, Bitesize выпустил ряд обучающих материалов.

Еще в 2018 году BBC заняли однозначную позицию по вопросу климатических изменений, заявив, что необходимо учитывать «человеческий фактор» и помнить о факте искусственного изменения климата.