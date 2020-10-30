BBC выпустило обновленный гайд поведения в соцсетях для сотрудников корпорации.

Новый генеральный директор Тим Деви обещал ещё в сентябре, что будет жестко регулировать поведение сотрудников (в первую очередь — журналистов) в соцсетях.
Согласно обновленному гайду:
— нельзя критиковать коллег,
— нельзя активно обелять кого-то, выставлять специально в лучшем свете,
— нельзя высказывать личное мнение на тему политики (при условии, что ваша работа связана с необходимостью демонстрировать политический нейтралитет).
Кроме того, BBC теперь будет ежеквартально публиковать информацию о том, где и за какие деньги сотрудники BBC выполняли какие-то коммерческие заказы. Такая коммерческая деятельность, кстати, не приветствуется. Тим Деви сказал, что, делая коммерческую работу, журналисты рискуют своей непредвзятостью.
Источник: MediaMedia