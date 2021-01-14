Беглов распорядился учредить почетное звание «Заслуженный работник СМИ Санкт-Петербурга»

Губернатор Петербурга Александр Беглов дал поручение главе Комитет по печати и взаимодействию со СМИ Владимиру Рябоволу подготовить все необходимое для учреждения в городе звания «Заслуженный работник СМИ Санкт-Петербурга». Соответствующее распоряжение было озвучено в редакции газеты «Санкт-Петербургские ведомости», куда губернатор и председатель Комитета пришли 13 января в День российской печати.

Глава города поздравил сотрудников редакции и всех журналистов города с праздником. Главный редактор издания, председатель петербургского отделения Союза журналистов России Дмитрий Шерих обратился к главе городе с инициативой об учреждении почетного звания «Заслуженный работник средств массовой информации Санкт-Петербурга» и градоначальник поддержал эту идею.

«Новое звание позволило бы отметить многолетний труд не только признанных звезд петербургской журналистики, но и тех, чья работа находится в тени - монтажеров, операторов, выпускающих редакторов, корректоров и многих других наших коллег, без ежедневной работы которых СМИ просто не вышли бы в свет», - отметил Дмитрий Шерих в своем обращении.

Он также подчеркнул, что региональные почетные звания для работников СМИ уже учреждены в целом ряде регионов России, включая Ленинградскую область, Московскую область, Республику Крым, Севастополь, Республику Татарстан, Краснодарский край. Награжденным везде вручаются удостоверение и нагрудный знак, в ряде регионов также предоставляется единовременная денежная выплата. В Петербурге вручать присуждать такие звания можно было бы 13 января, в День российской печати.