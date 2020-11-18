Беларусь потребовала от Польши выдать основателей Telegram-канала НЕХТА

Министерство иностранных дел Беларуси вручило ноту временному поверенному в делах Польши в Беаруси Мартину Войцеховскому с требованием выдать основателей Telegram-каналов НЕХТА и НЕХТА Live Степана Путило и Романа Протасевича. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД Белоруссии.

«Белорусская сторона выразила озабоченность продолжающейся преступной деятельностью С. Путило и Р. Протасевича через созданные ими экстремистские телеграм-каналы НЕХТА и НЕХТА Live», — говорится в сообщении.

Бывший главред НEXTA Протасевич после появления этого сообщения сказал, что готов добровольно вернуться в Беларусь:

Скажу честно, что было слегка неожиданно. Не думал, что белорусские власти распишутся в своей беспомощности так открыто. <...> Могу лишь ответить и публично заявить о том, что я готов добровольно вернуться в Беларусь в обмен на принудительную транспортировку Лукашенко в Международный суд в Гааге.

Ранее Следственный комитет Белоруссии обвинил Путило и Протасевича в организации массовых беспорядков в стране. СК вынес постановление о привлечении их в качестве обвиняемых по ст. 293, 342 Уголовного кодекса Белоруссии (организация массовых беспорядков и групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок).