Беларусь запросила у Польши экстрадицию основателя Telegram-канала Nexta

Следственный комитет Беларуси направил в Польшу документы об экстрадиции основателя Telegram-канала Nexta Степана Путило и бывшего главного редактора канала Романа Протасевича. Кроме того, в Минске задержан администратор трех протестных Telegram-каналов.

«С данной страной у нас заключен международный договор о правовой помощи по уголовным делам, который также регламентирует вопрос об экстрадиции. Посмотрим, насколько это государство будет исполнять взятые на себя международные обязательства о выдаче лиц, которые преследуются белорусским Следственным комитетом в уголовном порядке», — сообщил начальник международно-правового отдела Следственного комитета Михаил Вавуло газете «СБ. Беларусь сегодня». Он считает, что преступникам не удастся избежать наказания, где бы они «ни прятались и куда бы ни бежали».

МВД Беларуси задержало администратора Telegram-каналов «Серый Кот», «Хата Белсата» и «Денисовская».

Верховный суд Белоруссии 20 октября признал канал Nexta и его логотип экстремистскими материалами. Степан Путило и Роман Протасевич объявлены в межгосударственный розыск. Их внесли в перечень физлиц, причастных к терроризму.