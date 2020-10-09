Бэлла Черкесова может стать куратором медиаотрасли в Минцифре

Куратором медиаотрасли в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации может быть назначена референт управления президента по общественным связям и коммуникациям Бэлла Черкесова, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков информацию не опровергнул и не подтвердил, ссылаясь на то, что кадровые решения не анонсируются.

Ранее Бэлла Черкесова руководила департаментом в управлении президента по общественным связям и коммуникациям. Указом президента ей присвоен чин действительного государственного советника третьего класса. После она получила должность референта в структуре администрации президента. Коллеги характеризуют Черкесову как компетентного специалиста, отлично владеющего информацией и технологиями.

Черкесова сменит на посту куратора медиаотрасли в Минцифре Алексея Волина, который покинет пост в ближайшее время. Об этом стало известно накануне.