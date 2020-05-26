«Беллона» приглашает в «Школу экологического журналиста»

Экологический правовой центр «Беллона» объявил о наборе в свою третью «Школу экологического журналиста». Занятия пройдут с 1 по 10 июня, онлайн — на платформе Zoom.

Участников ждет интенсив из восьми бесплатных интерактивных вечерних семинаров от практикующих журналистов и сотрудников НКО, которые помогут сориентироваться в форматах освещения экологических проблем.

В этот раз слушатели узнают:

• Как создаётся один из старейших экспертных экологических журналов «Экология и право»;

• Как лучше всего освещать тему обращения с отходами;

• Как проводить расследования в области гринвошинга – намеренного обмана потребителей с помощью фальшивых экологических лейблов;

• Как получать информацию от государственных органов для своих материалов, как писать так, чтобы потом вас не засудили за клевету;

• Почему в России политика и экология сильно переплетены, почему нужно учитывать этот тонкий аспект.

Спикеры также расскажут о создании видео и мультимедийных материалов, о репортажной съемке, работе в Instagram.

Лекторами станут:

• Ангелина Давыдова, главный редактор журнала «Экология и право», директор Бюро экологической информации

• Александр Федоров, председатель Ассоциации журналистов-экологов России

• Анна Гаркуша, руководитель направления по взаимодействию с органами власти ассоциации в сфере экологии и защиты окружающей среды «Раздельный сбор»

• Даниил Александров, продюсер и видеоредактор (Пятый канал, Republic, ROMB)

• Кирилл Шучалин, бильд-редактор Межрегионального интернет-журнала «7х7»

• Николай Рыбаков, руководитель «Беллоны» с 2008 по 2016 год, председатель партии “Яблоко”

• Павел Моисеев, руководитель Юридической приёмной «Беллоны»

• Софья Шиманская, блогер, публицист

• Юлия Грачева, директор «Экологического союза», руководитель центрального органа системы экологической сертификации «Листок жизни»

К участию приглашаются журналисты, студенты журфаков, блогеры, экоактивисты. Для бесплатного участия в школе необходимо зарегистрироваться.