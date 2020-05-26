«Беллона» приглашает в «Школу экологического журналиста»

мая 26, 2020

Экологический правовой центр «Беллона» объявил о наборе в свою третью «Школу экологического журналиста». Занятия пройдут с 1 по 10 июня, онлайн — на платформе Zoom.

Участников ждет интенсив из восьми бесплатных интерактивных вечерних семинаров от практикующих журналистов и сотрудников НКО, которые помогут сориентироваться в форматах освещения экологических проблем.

В этот раз слушатели узнают:

•   Как создаётся один из старейших экспертных экологических журналов «Экология и право»;

•   Как лучше всего освещать тему обращения с отходами;

•   Как проводить расследования в области гринвошинга – намеренного обмана потребителей с помощью фальшивых экологических лейблов;

•   Как получать информацию от государственных органов для своих материалов, как писать так, чтобы потом вас не засудили за клевету;

•   Почему в России политика и экология сильно переплетены, почему нужно учитывать этот тонкий аспект.

Спикеры также расскажут о создании видео и мультимедийных материалов, о репортажной съемке, работе в Instagram.

Лекторами станут:

•   Ангелина Давыдова, главный редактор журнала «Экология и право», директор Бюро экологической информации

•   Александр Федоров, председатель Ассоциации журналистов-экологов России

•   Анна Гаркуша, руководитель направления по взаимодействию с органами власти ассоциации в сфере экологии и защиты окружающей среды «Раздельный сбор»

•   Даниил Александров, продюсер и видеоредактор (Пятый канал, Republic, ROMB)

•   Кирилл Шучалин, бильд-редактор Межрегионального интернет-журнала «7х7»

•   Николай Рыбаков, руководитель «Беллоны» с 2008 по 2016 год, председатель партии “Яблоко”

•   Павел Моисеев, руководитель Юридической приёмной «Беллоны»

•   Софья Шиманская, блогер, публицист

•   Юлия Грачева, директор «Экологического союза», руководитель центрального органа системы экологической сертификации «Листок жизни»

К участию приглашаются журналисты, студенты журфаков, блогеры, экоактивисты. Для бесплатного участия в школе необходимо зарегистрироваться

 
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