Как цифровизация помогает редакции минимизировать потери от пандемии

В период коронавируса невостребованными оказались десятки (а то и сотни) мест для размещения афиш на автобусных остановках. Обычно там сообщалось о гастролях эстрадных звезд, но Стас Михайлов и группа «Чайф» из-за пандемии в Белгород не приехали. Мы предложили рекламному агентству, владеющему афишами, разместить там наши плакаты с рекламой подписки онлайн в обмен на рекламу их услуг на страницах наших газет. Те подумали и согласились.

Взяли на вооружение опыт британских редакций, которые выпустили региональные газеты с общим заголовком «Когда вы предоставлены сами себе, мы всегда с вами». Сочинили публицистичный и эмпатичный текст и вместе с другими редакциями белгородских газет выдали его на первой странице: «Даже в самые сложные времена не прекращался выпуск прессы. Даже в годы войны с фашизмом, в периоды гражданских противостояний, моменты экономических шоков и перекраивания государственных границ газета приходила к читателю, чтобы рассказать ему обо всем, что происходит в мире. Журналисты наравне с медиками, армией и чрезвычайными службами оставались в строю, чтобы сообщать новости и опровергать слухи и домыслы.

Не сомневайтесь: так будет и в этот раз. Что бы ни происходило, в день выхода вы получите свежий выпуск в ваш почтовый ящик. Мы не приостановим работу. Мы обязуемся и дальше поддерживать своих читателей. Всегда. В любой ситуации. Вы не одни. Мы — с вами». А в заключение попросили поддержать нас. И люди поддержали. Мало того, наш текст перепечатали многие местные издания в других регионах России — потому что он получился простым и доходчивым.

Результат:

По итогам майских праздников подписка на наши газеты и журналы — такая же, как и в прошлом году на аналогичную дату.

ПРОБЛЕМА №2. ПАДАЮТ РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ

В чем суть:

В ряде регионов власти закрыли газетные киоски. А там, где не закрыли, продажи все равно упали. Представители старшего поколения забаррикадировались в квартирах и в киоски за свежим выпуском газеты не пришли. Для нас это очень плохо: ИД «Мир Белогорья» владеет почти 150 газетными киосками по всему региону.

Что мы сделали:

Во-первых, убедили региональные власти не закрывать газетные киоски. Стучались в высокие кабинеты. Просили. Писали письма губернскому начальству. Возможно, несколько сгустили краски, предсказывая, что легковерные старики, лишившись привычных газет с проверенной информацией, станут жертвами слухов и фейков. Но киоски в итоге отстояли: власти на уровне региона признали их системообразующей (!) отраслью.

Во-вторых, через публикации в печатных СМИ и сюжеты по местному телевидению (спасибо коллегам-телевизионщикам) объяснили людям, что риски заразиться «короной» от киоскера — гораздо ниже, чем при посещении супермаркета. Сами подумайте: киоскер в маске сидит в железной будке, а вы остаетесь на улице и общаетесь с ним через маленькое окошко!

В-третьих, договорились с индивидуальными предпринимателями о производстве многоразовых гигиенических масок с последующей реализацией в газетных киосках. Рассказали об этой затее в СМИ (даже мэр города написал об этом на своей странице «ВКонтакте», которую читают десятки тысяч горожан). В начале апреля, когда дефицит масок был крайне высок, это обеспечило нам дополнительный трафик в киосках.

Результат:

Чуда не произошло. Продажи в киосках все равно упали. Упали сильно. Но — не смертельно.

ПРОБЛЕМА №3. ПАДАЮТ ПРОДАЖИ РЕКЛАМЫ

В чем суть:

Реклама — важная часть доходов газет и журналов. А в районной прессе это еще и объявления. Да, на первый взгляд объявления о продаже козы или участка позволяют газете заработать копейки. Но в сумме они приносят существенные деньги. Или — не приносят.

Что мы сделали:

Стали активнее продвигать сервис подачи и оплаты объявлений в онлайне через сайты выпускаемых районных газет. Соглашаемся на бартер с теми, в чьих услугах нуждаемся (например, с такси). Готовы ждать оплаты рекламы несколько месяцев (хотя прекрасно понимаем, что часть рекламодателей просто уйдет с рынка и никогда с нами не расплатится).

Мы видим, у кого пока (!) деньги не кончились, а то и образовались резервы. Например, у местных властей оказались неиспользованными деньги на проведение фестивалей, спортивных праздников и прочих массовых мероприятий. На этом фоне одному из районов Белгородской области мы предложили выпустить настольную игру по аналогии с теми, что выпускали раньше. И они согласились. Сейчас готовим к выпуску еще одну игру для тех, кому предстоит впервые голосовать на выборах. Обычно 18-летним избирателям дарят на участке блокнотик с ручкой или что-то в этом роде. А мы предложили выпустить карточную игру, участники которой узнают 50 интересных фактов о родном крае. Тираж заказа превышает 20 тысяч коробок. Конечно, это не реклама. Но такие проекты позволяют компенсировать выпадающие доходы от рекламных продаж.