Белорусская «Комсомольская правда» начала печататься в России

Газета «Комсомольская правда в Беларуси» начала печататься в России после того, как государственное издательство «Дом печати» под разными предлогами отказывало ей в этом. Также поступила газета «Народная воля», сообщает Tut.by.

«Первый раз газету не напечатали, потому что мы поздно сдали номер, второй раз — потому что не предупредили, что он будет сдвоенным. Затем мы получили письмо, в котором говорилось, что в связи с Covid-19 нарушены производственные связи с ЕС и у Дома печати есть проблемы с получением комплектующих и расходных материалов для станков», — рассказал главный редактор «КП» Андрей Левковский.

В итоге четыре последних номера газеты отпечатали в российской типографии. Однако теперь газета не продается в киосках «Белсоюзпечати». Это объясняют тем, что газета поступает позже, так как её нужно доставить из России, и не успевает в экспедицию.

При этом «Комсомолка» продолжает продаваться в торговых сетях. «Самая большая проблема сейчас — доставить газету подписчикам. Они уже не получили пять номеров и под вопросом „толстушка“. Ждем ответа от „Белпочты“», — сказал Левковский.

26 августа в ЗАО «БелКП-Пресс», которая издает «Комсомольскую правду в Беларуси», пришли представители КГК и налоговой службы. Эту информацию Onliner подтвердила генеральный директор компании Наталья Галезник. По её словам, представители Госконтроля проверяют офисную технику, в том числе служебные компьютеры и серверы. «Мы договорились, что они в офисе посмотрят и скопируют то, что им надо. Мы абсолютно открыты и не препятствуем проверке. Сказали, что проверка по предписанию будет длиться до 6 октября», — рассказала Галезник.