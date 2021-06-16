Белорусские журналистки стали лауреатами журналистской премии за мужество

Находящиеся за решеткой журналистки «Белсата» Катерина Андреева (Бахвалова) и Дарья Чульцова удостоены международной премии Courage in Journalism Awards за мужество в журналистике.

В этом году она вручается 31-й раз. Ее лауреатами также стали редакция индийского новостного агентства Khabar Lahariya и журналистки из Перу Паола Угаз и США Ванесса Шарлотт.

«Для Екатерины Андреевой (Бахвалавой) и Дарьи Чульцовой репортажи в Беларуси стоили им свободы. Обе журналистки были арестованы и заключены в тюрьму в ноябре 2020 года за освещение публичных протестов против политических репрессий; они остаются в тюрьме, приговоренные к двум годам лишения свободы», — говорится в сообщении Международного фонда женщин, работающих в СМИ, который является основателем премии.

Катерина Андреева и Дарья Чульцова были задержаны 15 ноября после проведения стрима с акции протеста на «площади Перемен» и помещены в СИЗО. Их обвинили в том, что путем проведения прямого эфира они якобы организовывали действия протестующих (ст. 342 УК). Спустя три месяца девушкам вынесли приговор — по 2 года лишения свободы, хотя на суде были представлены результаты лингвистической экспертизы, свидетельствующие, что в стриме отсутствовали какие-либо призывы к действиям.