Белорусские журналистские организации требуют остановить давление на прессу

Белорусская ассоциация журналистов, Пресс-клуб и Ассоциация издателей региональной прессы «Объединённые массмедиа» требуют от властей остановить давление на прессу в Республике Беларусь. Заявление опубликовано на сайте Пресс.клуба.

В списке требований — прекращение произвольных задержаний журналистов, работающих на акциях протеста, отказ от блокировок новостных ресурсов, возврат ранее аннулированных статусов СМИ, освобождение задержанных журналистов и т.д.

Отмечается, что в период с 9 мая по 12 октября было зафиксировано более 400 случаев нарушения прав журналистов, большинство из которых были совершены после президентских выборов.