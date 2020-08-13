Белорусские журналисты уходят с государственных СМИ

Несколько белорусских ведущих объявили об увольнении с телеканалов и радиостанций. За сутки из СМИ ушли сразу девять журналистов — в том числе сотрудники «Беларусь 1», СТВ, ОНТ и Первого канала белорусского радио. Некоторые из них сообщили об увольнении в соцсетях.

С телевидения ушел ведущий передач «Макаёнка, 9», «Добрай ранiцы, Беларусь!» и «Евровидения» Евгений Перлин. Журналист опубликовал на своей странице пост «Что стало с моей Беларусью?». Ведущий указал, что сам принял решение об увольнении.

Похожий пост на Facebook написала ведущая утреннего кулинарного шоу на СТВ Татьяна Бородкина. Журналистка сообщила об уходе с государственного телеканала: «Поздравляем страну с “выбором”! Даже сейчас, когда “выбор” уже сделан, я не боюсь, и вы не бойтесь. Не лишайте будущего наших детей!»

Как сообщает TUT.BY, заявления об уходе написали работники Первого канала белорусского радио: ведущий передачи «Радыёфакт» Александр Шустер и журналистка Татьяна Филипченко.