Белорусские журналисты выступили с обращением о жестких репрессиях

Около 200 белорусских журналистов подписали заявление, которое было сегодня направлено министрам внутренних дел и информации, спикеру Совета республики и генеральному прокурору.

В нем власти страны обвиняются в жестких репрессиях в отношении журналистов, работающих на независимые издания. За последнее время силовиками были задержаны 43 корреспондента различных СМИ. Так 15 июля в «прямом эфире» был задержан корреспондент «Радыё Свабода» Антон Трофимович, которому милиционеры сломали нос. Однако дело открыто против самого журналиста за «неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица».

Подписанты считают, что действия властей должны запугать журналистов и продемонстрировать, что законы в Белоруссии не значат ничего. «Однако бесстыдство этих действий ведет к обратному эффекту. Циничное желание показать гражданам, насколько они беззащитны перед властью, в первую очередь дискредитирует саму власть», — говорится в заявлении.

Его авторы, а это представители TUT.BY, «Радыё Свабода», БелаПАН, «Комсомольской правды в Беларуси», напомнили правоохранителям, что за за препятствование деятельности журналистов предусмотрено лишение свободы на срок до трех лет, и пообещали продолжать исполнять свой профессиональный долг, выразив солидарность «со всеми невинно задержанными, избитыми, униженными».