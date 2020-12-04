Белорусский портал TUT.BY лишили статуса СМИ

Экономический суд Минска постановил лишить портал TUT.BY статуса СМИ, сообщило само издание.

Министерство подало иск о лишении портала статуса СМИ после вынесения четырех предупреждений за авторские материалы. Согласно действующему законодательству Белоруссии, для отзыва лицензии СМИ достаточно двух таких предупреждений за год. Претензии властей вызвали статьи TUT.BY «В семь раз больше избирателей и "тайные" протоколы. Какие нарушения увидели наблюдатели и что сказал ЦИК?», «Комитет госконтроля сможет выплатить крупные премии работникам, которые проявят себя в резонансных делах», «К редактору TUT.BY пришли силовики. На ее дочь завели уголовное дело о массовых беспорядках» и «Белорусская таможня попросила подтвердить, что в "Гарри Поттере" нет призывов к свержению власти».

«Министерство считает, что "недостоверная информация" в материалах, за которые вынесены предупреждения, наносит вред государственным интересам. TUT.BY указывает, что лишение статуса СМИ ограничивает право граждан на доступ к достоверной информации», — отмечает издание.

Одним из доводов представителя министерства в суде стало то, что издание якобы завышало размер премий сотрудникам Комитета госконтроля республики.

«Завышая размер сумм, которые подлежали выплатам работникам Комитета госконтроля, портал массово дезинформирует население о порядке распределения и расходования бюджетных средств. А также указывает, что публикация не соответствующей действительности информации, дискредитирующей деятельность госорганов в сложившихся общественно-политических условиях, наносит вред государственным интересам», — приводит TUT.BY позицию министерства в суде.

Представители портала при этом заявили, что министерство не указало, в чем именно публикации издания нанесли вред интересам Белоруссии, а также заявили, что лишение портала статуса СМИ лишит белорусов возможности получения достоверной информации. На это в министерстве ответили, что эта возможность была у граждан ещё до того, как портал получил лицензию СМИ.

Будет ли издание обжаловать решение суда, в сообщении TUT.BY не указано.