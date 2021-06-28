Белорусский портал TUT.by удалил из соцсетей все публикации c начала 2020 года.

В заявлении редакции говорится, что это связано с требованием МВД Беларуси признать материалы на сайте и в соцсетях TUT.by экстремистскими:

Мы удалили публикации из-за дела об «экстремизме» наших соцсетей и сайта. Мы сделали это для безопасности наших читателей и сотрудников. Доступ все еще у нашей команды. Люди, которые сейчас ведут канал, находятся за границей, попыток взлома не было.

Издание также отказалось от значка верификации в Telegram, чтобы в случае признания канала экстремистским, его можно было быстро переименовать.

18 июня МВД Беларуси через суд потребовало признать экстремистскими материалы, опубликованные на сайте и в соцсетях TUT.by.

У издания нашли «материалы, затрагивающие интересы Республики Беларусь» и создающие угрозу национальной безопасности страны из-за освещения протестов.