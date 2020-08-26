Белорусский журналист Бураков потребовал завести уголовное дело из-за провокации милиции

Правозащитник и журналист Александр Бураков подал жалобу в СК Белоруссии на действия сотрудников правоохранительных органов, которые задержали его.

Журналиста задержали сотрудники ГАИ вечером 5 августа по подозрении в транспортировке контрафактного алкоголя, а затем сообщили, что его машина числится угнанной. Сразу после того, как Бураков покинул здание Ленинского РОВД, на него с криками накинулась незнакомая женщина. Впоследствии она подала заявлении против Буракова, где обвинила его в том, что он ее толкнул и грубо обругал.

Сотрудники РВОД повторно задержали Буракова за «хулиганские действия». Однако сам журналист называет произошедшее с ним скоординированной провокацией, целью которой было привлечение его к административной ответственности.

В заявлении Бураков подчеркивает неточности, связанные с его задержанием, которые, по словам журналиста, свидетельствуют о преступных мотивах сотрудниках РОВД. Одним из пунктов указывается, что при составлении протокола «пострадавшая» женщина указала в качестве своего места жительства в Могилеве адрес гостиницы, хотя до этого она называла себя гражданкой России.

Также Бураков называет ложью заявление, что он отказался подписывать протокол об административном нарушении. По словам журналиста, ему не предоставили никаких документов.