Белорусскую ассоциацию журналистов могут ликвидировать

Министерство юстиции Беларуси обратилось в Верховный суд страны с исковым заявлением о ликвидации Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ) по третьей статье 27 закона РБ «Об общественных объединениях».

«Своим письмом БАЖ в адрес Министерства юстиции признало выявленные нарушения и необходимость их устранения. Однако в установленный срок данное общественное объединение не предприняло мер по устранению нарушений, что недопустимо», — сообщается пресс-службой Минюст Беларуси в Telegram-канале.

Белорусская ассоциация журналистов была основана в 1995 году. Это неправительственная общественная организация, выступающая в защиту прав журналистов и принципов свободной и профессиональной журналистики.

14 июля сотрудниками правоохранительных органов в Беларуси проводились массовые обыски у журналистов различных изданий, таких как Onliner, «Брестская газета», «Виртуальный Брест», «Наша Нива». Заместитель начальника следственного управления КГБ Беларуси Константин Бычек заявил, что в стране «осуществляется широкомасштабная операция по зачистке от радикально настроенных лиц». Тогда же дверь штаба БАЖ была выломанной и опечатанной.

Ранее, в феврале 2021 года, силовики уже проводили проверки и обыски у руководителей организации.