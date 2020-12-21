Книга «C газетами не расставайтесь!»: Вячеслав Белоусов предрекает светлое будущее

В эпоху «быстрочтения по диагонали» Вячеслав Белоусов написал книгу, которую нужно неторопливо смаковать. Ее интересно читать даже тогда, когда вроде бы тебе не должно быть интересно.

Книга называется «С газетами не расставайтесь…», она вышла в издательстве «Северная неделя», а ее автор — создатель упомянутого ИД. Основанное в 1990 году, сегодня оно выпускает одиннадцать изданий, которые распространяются по всей стране. Его девиз «Издательство добрых газет». И это многое объясняет в личности его основателя и автора упомянутой книги, да и в самой книге.

На пространстве в 264 страницы Белоусов повествует чуть ли не обо всех людях — от редакционного шофера до высшего руководства своего предприятия, с которыми он работал с момента создания первой газеты в марте 1990 года. Книга проиллюстрирована множеством их фотографий. Подавляющее большинство имен и лиц тебе незнакомы. Но, как хотите, при мысли о том, какую радость им доставило читать о себе в книге их знаменитого земляка, одного из самых успешных российских издателей, тебе самому становится тепло.

Интересно узнавать подробности трудовой биографии людей, которые запали в душу во время собственной командировки в Северодвинск и на его главное «Северное машиностроительное предприятие» (Севмаш), строящее атомные подводные лодки, летом 2014 г.

Например, Василия Рашева, друга и соратника, первого, с кем познакомил меня Белоусов, но с кем мы пообщались совсем коротко. В книге ему посвящена главка «Газетный марафонец».

Валерия Мостовича (из моего тогдашнего очерка в «КП»: «Одновременно на предприятия города зачастили «молодые реформаторы» с идеями акционирования и распродажи «неликвидов» сиречь станков и запасов. — Я ... одному такому и они ездить к нам перестали, — рассказывает Валерий Мостович, один из самых колоритных людей в Северодвинске, и лодки испытывавший, и банкиром побывший, и депутатом, и боксом серьезно занимавшийся. И я ему верю»).

Елены Садовой, заместителя главного редактора «Вечернего Северодвинска», которая в дни моей командировки принимала самое деятельное участие в судьбе беженцев с Донбасса, хлынувших в город. По горькой иронии судьбы я читал про нее у Белоусова, когда стало известно об уходе из жизни Лидии Графовой, замечательной журналистки и правозащитницы, помогавшей мигрантам.

Интересно читать о людях, которых знают все. Например, об Алексее Симонове. Это он, оказывается, подсказал Белоусову мысль написать книгу о своей жизни. К его портрету автор добавляет интересные, свежие штрихи, которые вносят что-то новое в понимание этой яркой личности.

Почти детективные истории о «лихих девяностых», когда дело только начиналось, казалось бы, должны прочитываться залпом. Но нет. Тебя самого охватывают воспоминания о том времени, когда приходилось пускаться во все тяжкие, чтобы каждая новая «похоронка» (так мы тогда называли поступавшие пачками счета по новым расценкам, ультиматумы от партнеров, с которыми связи складывались годами) не стала последней. Я даже журнал не называю, который выжил и продолжает оставаться одним из ведущих в своей нише и где я в те годы был замом главного, настолько к замысловатым схемам приходилось прибегать. Думаю, не я один притормозил в тех разделах книги, где все это описывается, предавшись противоречивым думам.

Тем, кто знаком с ситуацией в Северодвинске и на главном его предприятии, Севмаше, производящем, напомню, атомные подводные лодки, будет приятно прочитать о его легендарных «красных директорах», спасших и уникальное производство и приполярный моногород от либерального надругательства. Например, о великом директоре великого предприятия Давиде Пашаеве. Те, кто не знает — сделают для себя открытие. Мы говорим, что наше время не породило героев — да вот же они, на страницах книги Вячеслава Белоусова!

Вы с удовольствием и не торопясь читаете путевые заметки автора по итогам разного рода программам профессионального сотрудничества из США, Франции, Бразилии и т. п. Все мы когда-то ходили похожими тропами, а ничто так не привлекает читателя, как возможность соотнести свой опыт с опытом автора.

Если я продолжу сейчас перечислять все сюжеты, где останавливался, чтобы повспоминать, подумать, поностальгировать, то из-под моей клавиатуры выйдет труд, не многим уступающий размерами произведению автора.

Подводим промежуточный итог. Книга Белоусова — это не только история одного отдельно взятого издательства, но и одного отдельно взятого города. Но какого издательства — одного из лучших в России! И какого города — от которого зависит безопасность страны!

На страницах книги постоянно возникает вопрос: как вам удалось создать такой успешный бизнес? На него автор, если в двух словах, отвечает так: «Нужно понять, чего хочет твоя аудитория, и дать ей это по приемлемой для нее цене». Но на лбу у публики, как известно, не написано: «Хочу вот этого!» А часто она и сама не знает, чего хочет. Понять интересы людей, суметь их им же сформулировать — такому не научат ни в какой школе бизнеса. Это искусство! Тут нужны интуиция, творчество, любовь к людям, наконец. Думаю, что не было бы Белоусова в нужном месте в нужное время, не было бы и «Северной недели».

И последнее — название книги: «С газетами не расставайтесь…» Признаюсь, что с тех пор, как лет 5 назад я покинул издательскую отрасль, то есть перестал жить ее интересами и заботами, следить за проблемами изнутри, мне стало глубоко безразлично, на каком носителе я получаю информацию. На каком удобнее, на таком и получаю. И бумажная газета тут далеко не на первом месте. О чем и не преминул сообщить автору «в личку». И получил от него ответ, который привожу здесь с его позволения. «В дальнейшей судьбе газет, счастливой — не сомневаюсь. Напомню, что по базовому, первому, образованию я корабел, который «сопромат» сдал на «отлично». А корабелы не привыкли закладывать в свою продукцию малую продолжительность жизни. Да, металл, конструкции могут морально устаревать, но свежее насыщение дает им новую жизнь. Уверен, это относится и к газетам: «С газетами — не расставайтесь!»

К этому могу добавить лишь, что рад, что теплую, познавательную и мудрую книгу Вячеслава Белоусова я прочитал в «буквах, напечатанных на бумаге и одетых в картонный переплет».