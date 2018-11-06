Фигурантов «дела БелТА» обвинили в незаконном доступе к информации

Четырем сотрудникам белорусского портала Tut.by в понедельник предъявлено обвинение в несанкционированном доступе к информации государственного агентства БелТА. Об этом сообщает портал, где работают обвиняемые журналисты:

Обвинение в том, что умышленно из корыстной и иной личной заинтересованности [они] совершили сопровождающиеся нарушением системы защиты несанкционированные доступы к компьютерной информации, хранящейся в компьютерной системе и сети республиканского УП БелТА, повлекшее по неосторожности причинение иного существенного вреда, предъявлены четырем сотрудникам портала Tut.by.

По его данным, в обвинении фигурируют суммы нанесенного журналистами ущерба, которые варьируются от 3 до 14,2 тыс. белорусских рублей (от $ 1420 до $ 6740). В отношении журналистов избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении. По «делу БелТА» обвиняются главный редактор портала Tut.by Марина Золотова, редакторы Анна Калтыгина, Галина Уласик и Анна Ермаченок.

Как сообщает агентство БелаПАН, на 6 и 8 ноября в Следственный комитет вызваны корреспондент Татьяна Коровенкова и главный редактор компании Ирина Левшина. В БелаПАН предположили, что их сотрудникам также будут предъявлены обвинения.

В Следственном комитете Белоруссии пока не комментируют данную информацию.

В начале августа нынешнего года были четыре задержаны журналиста портала Tut.by, два сотрудника агентства БелаПАН, корреспондент «Немецкой волны» Павел Быковский и журналист Алексей Быков. Через некоторое время журналисты были отпущены на свободу. Следственный комитет по материалам проверки, проведенной сотрудниками МВД, возбудил дело по ч. 2 ст. 349 Уголовного кодекса Белоруссии ("Несанкционированный доступ к компьютерной информации, совершенный из иной личной заинтересованности, повлекший причинение существенного вреда"). В соответствии с белорусским законодательством подозреваемым грозит до двух лет лишения свободы.