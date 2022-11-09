Тираж без посредников

В отделе подписки и доставки работают четыре человека (включая руководителя). Отдел организует адресную доставку наших газет «Березниковский рабочий» (БР) и «Березниковская неделя» (БН) и доставку газет трех градообразующих предприятий. Собственная служба доставки работает с начала 90-х годов.

Наряду с доставкой газет курьеры разносят квитанции за вывоз мусора, капремонт и отопление. И, конечно, одна из важных функций — это сбор подписки на БР.

Доставка газет приносит половину всей выручки отдела. Примерно 32% — это доходы от подписки на БР, остальная часть — доставка квитанций.

Как организована работа курьеров?

Тиражи из типографии забирают ночные экспедиторы и развозят курьерам по городу. Те в течение дня разносят газеты по своим участкам. Они разные, за сложные участки, где преобладает частный сектор, есть доплаты.

В штате около 80 курьеров (город довольно протяженный), средняя зарплата — около 6 тыс руб.

Подпишись — не скупись!

Важный момент: собирать подписку на следующий год мы начинаем в марте текущего года и заканчиваем в декабре.