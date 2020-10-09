Бесплатные онлайн-лекции по спортивной журналистике

Оргкомитет ЕВРО2020 и Skillbox запускают совместный проект — бесплатный курс лекций о профессиях в футболе.
«Онлайн-лекторий ЕВРО 2020» включает три направления: менеджмент, дизайн и журналистика.
Программа этого курса включает восемь лекций:
Лекция 1. Футбольный клуб как медиа компания
Лекция 2. Секреты хорошего интервью
Лекция 3. Как стать спортивным блогером
Лекция 4. Особенности работы комментатора
Лекция 5. Как развить Youtube-канал на примере «ЦСКА ТВ»
Лекция 6. Секреты спортивной фотосъемки
Лекция 7. Редакция интернет-медиа
Лекция 8. Антикризисные коммуникации
Спикерами курса станут: экс-директор по новым медиа «Зенита» Егор Крецан, футбольные комментаторы Владимир Стогниенко и Нобель Арустамян, спортивные журналисты Александр Головин и Екатерина Кирильчева, блогер Федор Маслов, спортивный фотограф Константин Чалабов.
Участие бесплатное. Подробности и регистрация на сайте онлайн-лектория: https://euro2020.skillbox.ru/sport-journalist