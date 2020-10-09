Бесплатные онлайн-лекции по спортивной журналистике

Оргкомитет ЕВРО2020 и Skillbox запускают совместный проект — бесплатный курс лекций о профессиях в футболе.

«Онлайн-лекторий ЕВРО 2020» включает три направления: менеджмент, дизайн и журналистика.

Программа этого курса включает восемь лекций:

Лекция 1. Футбольный клуб как медиа компания

Лекция 2. Секреты хорошего интервью

Лекция 3. Как стать спортивным блогером

Лекция 4. Особенности работы комментатора

Лекция 5. Как развить Youtube-канал на примере «ЦСКА ТВ»

Лекция 6. Секреты спортивной фотосъемки

Лекция 7. Редакция интернет-медиа

Лекция 8. Антикризисные коммуникации

Спикерами курса станут: экс-директор по новым медиа «Зенита» Егор Крецан, футбольные комментаторы Владимир Стогниенко и Нобель Арустамян, спортивные журналисты Александр Головин и Екатерина Кирильчева, блогер Федор Маслов, спортивный фотограф Константин Чалабов.

Участие бесплатное. Подробности и регистрация на сайте онлайн-лектория: https://euro2020.skillbox.ru/sport-journalist