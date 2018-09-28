«Почетный работник СМИ» может появиться в Ленобласти

Депутаты ЗакСобрания Ленобласти приняли в первом чтении проект областного закона об учреждении на территории региона звания «Почетный работник СМИ».

Чтобы получить почетное звание работнику СМИ необходимо проработать в СМИ не менее 20 лет, из них не менее 15 лет в Ленобласти и не менее 5 лет на последнем месте работы. Также определяющими факторами станут: наличие у претендента профессиональных наград в сфере СМИ и «большой личный вклад в развитие печатных и электронных СМИ, высокий профессионализм, утверждение своим творчеством и жизненной позицией принципов свободы слова, человеческого достоинства, гражданского самосознания и патриотизма».

Подтверждением звания станут удостоверение и нагрудный знак, врученные в торжественной обстановке. Также «Почетный работник СМИ» получит единовременную денежную выплату — 50 тысяч рублей. Всего в течении года звание могут получить три работника СМИ.

Иван Хабаров, председатель постоянной комиссии по государственному устройству, международным, межпарламентским и общественным связям:

В Ленинградской области есть много людей, которые десятки лет самоотверженно трудятся в области журналистики и их заслуги достойны признания. Работая над законопроектом, мы основывались на том, что такая форма поощрения действительно необходима, не случайно инициаторами выступили все депутаты, входящие в состав нашей постоянной комиссии. Звание «Почётный работник средств массовой информации Ленинградской области» — это статусная областная награда.

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