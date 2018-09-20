Подведены итоги конкурса «10 лучших газет России-2017»

Церемония награждения победителей состоялась в Челябинске на Фестивале СМИ «Новая реальность».

Победителями стали газеты:

• «Березниковский рабочий», город Березники, главный редактор Наталья Мальцева;

• «Борисоглебский вестник», город Борисоглебск, главный редактор Татьяна Писклова;

• «Вечерний Краснотурьинск», город Краснотурьинск, главный редактор Александр Арцыбашев;

• «Городские вести», город Ревда, редактор Валентина Пермякова;

• «Городские вести. Еженедельник Первоуральска», город Первоуральск, редактор Ольга Берняева;

• «Змеиногорский вестник», город Змеиногорск, главный редактор Людмила Кейбол;

• «Кыштымский рабочий», город Кыштым, главный редактор Людмила Чеботина;

• «МОЁ!», город Воронеж, главный редактор Владимир Мазенко;

• «Пензенская правда», город Пенза, главный редактор Павел Шишкин;

• «Семерочка», город Воронеж, главный редактор Денис Пырков

Специальными дипломами за персональный вклад в развитие Российской прессы награждены:

• Алексей Герасимов, город Верхняя Пышма;

• Светлана Зайцева, город Сатка;

• Виталий Обедин, город Якутск,

• Борис Подгайный, город Воронеж,

• Любовь Суркова, город Оренбург,

• Дмитрий Федечкин, город Челябинск,

• Любовь Цевун, город Канск.

В этом году в конкурсе приняли участие 107 редакций из 31 региона РФ. Самыми активными стали: Воронежская область — 28 газет; Челябинская область — 14 газет; Свердловская область — 11 газет.

Источник и фото: СЖР