Подведены итоги конкурса «10 лучших газет России-2017»

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10 лучших газет России
Сен 20, 2018

Церемония награждения победителей состоялась в Челябинске на Фестивале СМИ «Новая реальность».

Победителями стали газеты:

•   «Березниковский рабочий», город Березники, главный редактор Наталья Мальцева;

•   «Борисоглебский вестник», город Борисоглебск, главный редактор Татьяна Писклова;

•   «Вечерний Краснотурьинск», город Краснотурьинск, главный редактор Александр Арцыбашев;

•   «Городские вести», город Ревда, редактор Валентина Пермякова;

•   «Городские вести. Еженедельник Первоуральска», город Первоуральск, редактор Ольга Берняева;

•   «Змеиногорский вестник», город Змеиногорск, главный редактор Людмила Кейбол;

•   «Кыштымский рабочий», город Кыштым, главный редактор Людмила Чеботина;

•   «МОЁ!», город Воронеж, главный редактор Владимир Мазенко;

•   «Пензенская правда», город Пенза, главный редактор Павел Шишкин;

•   «Семерочка», город Воронеж, главный редактор Денис Пырков

 

Специальными дипломами за персональный вклад в развитие Российской прессы награждены:

•   Алексей Герасимов, город Верхняя Пышма;

•   Светлана Зайцева, город Сатка;

•   Виталий Обедин, город Якутск,

•   Борис Подгайный, город Воронеж,

•   Любовь Суркова, город Оренбург,

•   Дмитрий Федечкин, город Челябинск,

•   Любовь Цевун, город Канск.

В этом году в конкурсе приняли участие 107 редакций из 31 региона РФ. Самыми активными стали: Воронежская область — 28 газет; Челябинская область — 14 газет; Свердловская область — 11 газет.

Источник и фото: СЖР
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