Подведены итоги конкурса «10 лучших газет России-2017»

Церемония награждения победителей состоялась в Челябинске на Фестивале СМИ «Новая реальность».
Победителями стали газеты:
• «Березниковский рабочий», город Березники, главный редактор Наталья Мальцева;
• «Борисоглебский вестник», город Борисоглебск, главный редактор Татьяна Писклова;
• «Вечерний Краснотурьинск», город Краснотурьинск, главный редактор Александр Арцыбашев;
• «Городские вести», город Ревда, редактор Валентина Пермякова;
• «Городские вести. Еженедельник Первоуральска», город Первоуральск, редактор Ольга Берняева;
• «Змеиногорский вестник», город Змеиногорск, главный редактор Людмила Кейбол;
• «Кыштымский рабочий», город Кыштым, главный редактор Людмила Чеботина;
• «МОЁ!», город Воронеж, главный редактор Владимир Мазенко;
• «Пензенская правда», город Пенза, главный редактор Павел Шишкин;
• «Семерочка», город Воронеж, главный редактор Денис Пырков
Специальными дипломами за персональный вклад в развитие Российской прессы награждены:
• Алексей Герасимов, город Верхняя Пышма;
• Светлана Зайцева, город Сатка;
• Виталий Обедин, город Якутск,
• Борис Подгайный, город Воронеж,
• Любовь Суркова, город Оренбург,
• Дмитрий Федечкин, город Челябинск,
• Любовь Цевун, город Канск.
В этом году в конкурсе приняли участие 107 редакций из 31 региона РФ. Самыми активными стали: Воронежская область — 28 газет; Челябинская область — 14 газет; Свердловская область — 11 газет.
Источник и фото: СЖР