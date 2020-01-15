Деньги — развитие — деньги. Как вырваться из замкнутого круга

— Районные газеты охотно подают заявки в Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям на получение субсидий, выделяемых на выпуск социально значимых проектов. Лично для вас это серьезный стимул для того, чтобы активно заниматься спецпроектами?

— Да, это же хорошее сочетание — создавать интересный и актуальный контент на полосах издания и при этом получать определенную финансовую поддержку.

Несомненно, размер субсидии для нас существенный, это большое подспорье и поддержка. А тут еще и совмещение приятного с полезным — творческий процесс создания статей, всегда актуальная тематика, стабильная материальная основа.

— На ваш взгляд, государство должно обеспечивать районкам стабильность этой материальной основы?

— В материальной поддержке нуждаются любые СМИ. Но, на мой взгляд, сегодня районкам живется гораздо тяжелее остальных. И, может быть, это субъективно, но в первую очередь нужно думать о районных СМИ.