Деньги — развитие — деньги. Как вырваться из замкнутого круга

Для развития СМИ нужны деньги. Их вечно не хватает, а возможностей заработать — немного. Алексей Зарецкий, главный редактор «Бетлицкого вестника» (газете в октябре стукнуло 80), рассказал ЖУРНАЛИСТУ о том, как пробует вырваться из замкнутого круга
— Районные газеты охотно подают заявки в Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям на получение субсидий, выделяемых на выпуск социально значимых проектов. Лично для вас это серьезный стимул для того, чтобы активно заниматься спецпроектами?
— Да, это же хорошее сочетание — создавать интересный и актуальный контент на полосах издания и при этом получать определенную финансовую поддержку.
Несомненно, размер субсидии для нас существенный, это большое подспорье и поддержка. А тут еще и совмещение приятного с полезным — творческий процесс создания статей, всегда актуальная тематика, стабильная материальная основа.
— На ваш взгляд, государство должно обеспечивать районкам стабильность этой материальной основы?
— В материальной поддержке нуждаются любые СМИ. Но, на мой взгляд, сегодня районкам живется гораздо тяжелее остальных. И, может быть, это субъективно, но в первую очередь нужно думать о районных СМИ.
Конечно же, мы делаем все от нас зависящее, участвуем во всевозможных контрактах и проектах, затачивая материалы под интересующее читателей развитие темы, дабы не потерять подписчиков, а следовательно, и рынок рек ламы. Но этого недостаточно, да и по печатному пространству мы ограничены. И в этой связи могу сказать, что необходимо больше программ, позволяющих районным газетам осуществлять свои идеи наравне со всеми. К примеру, на сегодняшний день достаточно распространены программы софинансирования различных сфер деятельности. Такого рода проекты, разрабатываемые для СМИ, неплохо отразились бы и на функционировании районных газет.
— Каковы основные статьи доходов у «Бетлицкого вестника» сегодня?
— У нашего издания несколько источников финансирования. Основной — муниципальная программа по поддержке и развитию газеты «Бетлицкий вестник», а остальное складывается из рекламы, контрактов, в том числе, конечно же, и проектов.
— Расскажите, как вы выбираете тему и формат для того или иного проекта.
— Мы стараемся выбирать проекты социальной направленности, чтобы их темы можно было связать как с жизнью района в целом, так и с людьми нашего края. Судьбы, достижения земляков — вот что важно и актуально во все времена. Читателям всегда интересны рассказы о семье, детстве, нравственном воспитании — такой проект, кстати, мы уже долгое время успешно ведем.
— Для подачи на получение субсидии Роспечати вы выбрали проект «Здоровье нации — в числе приоритетов». Почему именно его?
— Тут само название говорит за себя. Родился данный проект совсем недавно, хотя, на мой взгляд, нужно было начинать его реализацию гораздо раньше.
Здоровье — важная составляющая нашей жизни, и следует не просто желать его в остроумных речах и тостах, а, прилагая немалые усилия, поддерживать и укреплять. Мы решили не стоять в стороне, а пропагандировать здоровый образ жизни на примерах земляков, печатать на полосах издания профилактические советы специалистов, выступать в поддержку ГТО, постоянно напоминать о вреде наркомании и алкоголизма. К тому же на ситуацию со здоровьем населения негативно влияет тот факт, что наш район подвергся заражению в результате аварии на Чернобыльской АЭС, и соответствующие вопросы для нас являются крайне острыми.
— Если говорить непосредственно о редакционной работе, как именно вы «доносите до граждан всю важность укрепления здоровья, здорового образа жизни» (так сформулирована цель этого проекта)?
— Здесь важны любые темы и направления, и в первую очередь спорт — как проведение спортивных мероприятий, работа физкультурно-оздоровительного комплекса, так и, например, создание в сельской местности отвечающей всем современным стандартам беговой дорожки. Нужны конкретные примеры: чем больше население будет получать информации о том, что друзья, соседи и просто знакомые являются приверженцами здорового образа жизни, тем больше будет желание и себя попробовать, например, в таком общедоступном виде спорта, как скандинавская ходьба. Или взять историю и богатый опыт выдающегося спортсмена-земляка, который своей жизнью дает пример для поколений.
Важны статьи и высказывания специалистов о лидирующих заболеваниях в регионе, о профилактике ВИЧ, алкоголизма или наркомании. Об этом нужно говорить во всеуслышание, чтобы подрастающее поколение уже на генном уровне имело, так скажем, моральный иммунитет.
— Одна из болевых точек для районной газеты — ее распространение. Как с этим обстоят дела у вас?
— «Бетлицкий вестник» распространяется «Почтой России» по подписке, что для нашего района является наиболее эффективным способом реализации издания, хотя, не скрою, и достаточно дорогим. Две трети цены читатель выкладывает не редакции, а почте за доставку. При этом отказаться от услуг почты невозможно по той простой причине, что населенные пункты района находятся на отдалении друг от друга и от редакции. Как вы понимаете, здесь на первое место встает вопрос доступности издания для наших читателей.
— Как вы решаете вопросы доступности издания в онлайне и заработка там?
— Районные газеты идут в ногу со временем, развивая и цифровое пространство. Как показывает практика, цифровой контент отличается от печатного — актуальное на полосах не всегда является востребованным в Сети. И в этом новом информационном пространстве необходимы четкая направленность движения, поддержка и обмен опытом. Можно сказать, что районные газеты обладают колоритным, уникальным, незаезженным контентом для Сети.
Наш интернет-ресурс очень молодой и еще только набирает обороты, обрастая понемногу своей аудиторией. У нас есть аккаунты в социальных сетях. Основные ставки мы делаем на самые любимые нашей аудиторией сети — «Одноклассники» и «ВКонтакте». Это и старшая возрастная группа, и молодежь. С уверенностью могу сказать, что для людей старшего поколения газета — это тот «девайс», на котором они выросли, и бумажный носитель информации будет иметь для них большое значение и впредь. Современная молодежь не очень любит газеты, но вот в гаджетах «залипает» — и тут в нашей власти донести информацию через LED-экран смартфона. А контент здесь, по сути, иной лишь по способу подачи — основная суть остается единой. Как нельзя лучше здесь действует поговорка «Краткость — сестра таланта», чтобы в инфографику и лид-текст вложить объемную информацию газетных полос.
Что касается рынка рекламы, его никто не отменял, и это один из сегментов цифрового ресурса, но до монетизации тут, по моему мнению, еще далеко.
Общественно-политическая газета «БЕТЛИЦКИЙ ВЕСТНИК» (п. Бетлица, Куйбышевский район, Калужская область) издается с 15 октября 1939 года. Выходит два раза в неделю — по средам и субботам. Объем — 4 полосы. Тираж одного номера — 1400 экземпляров. Учредители: администрация МР «Куйбышевский район», АНО «Редакция газеты «Бетлицкий вестник».
Сайт: www.vestnik.betlica.ru