Журналистика как призвание

Второе место занял студент третьего курса Института издательского дела и журналистики Московского Политеха Артём Распопов. На конкурс он представил свои материалы, которые были опубликованы в «Новой газете»: репортажи и заметки на общественно-политические темы, об индустрии доставки еды, о туризме и другие. Артём говорит, что совмещать учебу и работу «достаточно легко, потому что одна деятельность мотивирует на успехи в другой». Хотя написание материалов отнимает у него очень много времени, ведь его материалы — не рерайт, а настоящие исследования жизни. В сентябре этого года Артем Распопов сказал в интервью ЖУРНАЛИСТУ, что за время стажировки в газете он сформулировал для себя важные правила журналистской деятельности:

• всегда обращать внимание на детали, которые, казалось бы, прямого отношения к событию не имеют;

• уметь одной рукой снимать видео, второй рукой фотографировать, третьей рукой записывать, а еще вместе с этим задавать вопросы.

Конечно, победа в конкурсах, как известно, не гарантирует начинающим успеха в профессии, но во многом определяет его. Как гласит пословица, «хорошее начало — половина дела».