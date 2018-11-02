Журналистика как призвание

В Москве назвали лучших студентов-журналистов
В последнее время все чаще говорят и пишут об исчезновении журналистики как отдельной профессии. Но она жива, в профессию приходят молодые люди, для которых журналистика — призвание.
Подтверждает это и региональный этап Всероссийского конкурса «Студент года Москвы-2018», который в октябре состоялся в Москве. В номинации «Журналист года образовательных организаций высшего образования» победителем стала студентка-магистрантка 1 курса Института журналистики, коммуникаций и медиаобразования направления «Политическая журналистика» МПГУ Юлия Пекина. Она показала многочисленные умения — от операторской работы до редактирования интернет-сайтов и сьемок документального фильма. Теперь Юлия будет участвовать на всероссийском этапе конкурса, который пройдет в конце ноября в Казани. Но для этого ей предстоит участие в заочном этапе конкурса, в рамках которого она должна будет написать эссе и пройти скайп-собеседование. Сама Юлия абсолютно уверена в своих силах:
У меня есть еще более грандиозные проекты, которые я делала до этого конкурса, поэтому в Казань я поеду с огромным портфолио.
Второе место занял студент третьего курса Института издательского дела и журналистики Московского Политеха Артём Распопов. На конкурс он представил свои материалы, которые были опубликованы в «Новой газете»: репортажи и заметки на общественно-политические темы, об индустрии доставки еды, о туризме и другие. Артём говорит, что совмещать учебу и работу «достаточно легко, потому что одна деятельность мотивирует на успехи в другой». Хотя написание материалов отнимает у него очень много времени, ведь его материалы — не рерайт, а настоящие исследования жизни. В сентябре этого года Артем Распопов сказал в интервью ЖУРНАЛИСТУ, что за время стажировки в газете он сформулировал для себя важные правила журналистской деятельности:
• всегда обращать внимание на детали, которые, казалось бы, прямого отношения к событию не имеют;
• уметь одной рукой снимать видео, второй рукой фотографировать, третьей рукой записывать, а еще вместе с этим задавать вопросы.
Конечно, победа в конкурсах, как известно, не гарантирует начинающим успеха в профессии, но во многом определяет его. Как гласит пословица, «хорошее начало — половина дела».