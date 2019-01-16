Проблема для СМИ: богатейший человек планеты разводится

Подобно президенту Трампу, Джефф и Маккензи Безос объявили о разводе в Твиттере. Любопытно, что Трамп тоже отреагировал, правда, не совсем на развод. Washington Post, которую Безос приобрел в 2013 году, как раз опубликовала передовицу о том, что обсуждали Трамп с Путиным на закрытой встрече и не работает ли Трамп на Россию. В своем Твиттере Трамп назвал Безоса почему-то «Джефф Бозо» и написал: «Жалко смотреть, как Джефф Бозо проигрывает конкурентам, чьи репортажи более аккуратные, чем в его лоббисткой газете Amazon Washington Post. Надеюсь, это газета скоро окажется в лучших и более ответственных руках».

So sorry to hear the news about Jeff Bozo being taken down by a competitor whose reporting, I understand, is far more accurate than the reporting in his lobbyist newspaper, the Amazon Washington Post. Hopefully the paper will soon be placed in better & more responsible hands! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 января 2019 г.

Действительно, развод Безоса скажется на его активах. Инвесторов, конечно, в первую очередь интересует Amazon. Безосы владеют 16 % компании, которую он основал и которая стоит сейчас более 800 миллиардов долларов. После объявления о разводе акции Amazon упали на полпроцента. Если супруги поделят свои пакеты пополам, то Маккензи достанется достаточно акций, чтобы войти в совет директоров и оказывать там влияние. Некоторые инвесторы стали продавать акции, хотя большинство инвесторов и аналитиков сходятся на том, что стратегия гиганта интернет-торговли не изменится и оснований для тревоги нет.

Будущее Amazon, безусловно, важно для интернета. Amazon претендует на то, чтобы разрушить дуополию Google и Facebook, которые собирают сейчас на двоих до 70 % цифровой рекламы, вытесняя из нее всех других игроков, прежде всего СМИ. В 2017 году eMarketer предсказывал, что в 2019 году Amazon примкнет к дуополии и «станет третьим» с сопоставимыми масштабами рекламных продаж. Дело в том, что у Amazon есть важное преимущество. Google и Facebook лишь по косвенным признакам угадывают, что нравится людям. Amazon точно знает, что люди покупают. Более совершенный механизм для таргетирования рекламы сложно придумать. И действительно, рекламные доходы Amazon последние годы росли опережающими темпами.

Любопытная коллизия возникла в связи с разводом также с точки зрения журналистики. Развод богача, да еще к тому же открыто состоящего в отношениях с другой женщиной, конечно, подробно освещается в гламурных и бульварных изданиях. National Enquirer, например, раздобыл где-то СМС-переписку Безоса с любовницей и сорвал куш.