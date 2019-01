Проблема для СМИ: богатейший человек планеты разводится

Подобно президенту Трампу, Джефф и Маккензи Безос объявили о разводе в Твиттере. Любопытно, что Трамп тоже отреагировал, правда, не совсем на развод. Washington Post, которую Безос приобрел в 2013 году, как раз опубликовала передовицу о том, что обсуждали Трамп с Путиным на закрытой встрече и не работает ли Трамп на Россию. В своем Твиттере Трамп назвал Безоса почему-то «Джефф Бозо» и написал: «Жалко смотреть, как Джефф Бозо проигрывает конкурентам, чьи репортажи более аккуратные, чем в его лоббисткой газете Amazon Washington Post. Надеюсь, это газета скоро окажется в лучших и более ответственных руках».

So sorry to hear the news about Jeff Bozo being taken down by a competitor whose reporting, I understand, is far more accurate than the reporting in his lobbyist newspaper, the Amazon Washington Post. Hopefully the paper will soon be placed in better & more responsible hands!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 января 2019 г.