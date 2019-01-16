Проблема для СМИ: богатейший человек планеты разводится

Как газета должна освещать развод владельца. Особенно если это Джефф Безос, основатель Amazon
Подобно президенту Трампу, Джефф и Маккензи Безос объявили о разводе в Твиттере. Любопытно, что Трамп тоже отреагировал, правда, не совсем на развод. Washington Post, которую Безос приобрел в 2013 году, как раз опубликовала передовицу о том, что обсуждали Трамп с Путиным на закрытой встрече и не работает ли Трамп на Россию. В своем Твиттере Трамп назвал Безоса почему-то «Джефф Бозо» и написал: «Жалко смотреть, как Джефф Бозо проигрывает конкурентам, чьи репортажи более аккуратные, чем в его лоббисткой газете Amazon Washington Post. Надеюсь, это газета скоро окажется в лучших и более ответственных руках».
So sorry to hear the news about Jeff Bozo being taken down by a competitor whose reporting, I understand, is far more accurate than the reporting in his lobbyist newspaper, the Amazon Washington Post. Hopefully the paper will soon be placed in better & more responsible hands!
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 января 2019 г.
Действительно, развод Безоса скажется на его активах. Инвесторов, конечно, в первую очередь интересует Amazon. Безосы владеют 16 % компании, которую он основал и которая стоит сейчас более 800 миллиардов долларов. После объявления о разводе акции Amazon упали на полпроцента. Если супруги поделят свои пакеты пополам, то Маккензи достанется достаточно акций, чтобы войти в совет директоров и оказывать там влияние. Некоторые инвесторы стали продавать акции, хотя большинство инвесторов и аналитиков сходятся на том, что стратегия гиганта интернет-торговли не изменится и оснований для тревоги нет.
Будущее Amazon, безусловно, важно для интернета. Amazon претендует на то, чтобы разрушить дуополию Google и Facebook, которые собирают сейчас на двоих до 70 % цифровой рекламы, вытесняя из нее всех других игроков, прежде всего СМИ. В 2017 году eMarketer предсказывал, что в 2019 году Amazon примкнет к дуополии и «станет третьим» с сопоставимыми масштабами рекламных продаж. Дело в том, что у Amazon есть важное преимущество. Google и Facebook лишь по косвенным признакам угадывают, что нравится людям. Amazon точно знает, что люди покупают. Более совершенный механизм для таргетирования рекламы сложно придумать. И действительно, рекламные доходы Amazon последние годы росли опережающими темпами.
Любопытная коллизия возникла в связи с разводом также с точки зрения журналистики. Развод богача, да еще к тому же открыто состоящего в отношениях с другой женщиной, конечно, подробно освещается в гламурных и бульварных изданиях. National Enquirer, например, раздобыл где-то СМС-переписку Безоса с любовницей и сорвал куш.
А как освещать события самой Washington Post? Развод обладателя 144 миллиардов, богатейшего человека мира и владельца Amazon, безусловно, важное событие в мире бизнеса. Согласно стандартам качественной прессы, WP должна исходить именно из этих мотивов. Медиакритики обсуждают сведения из редакции: журналисты Washington Post совещаются, как им осветить деловую составляющую события и не скатиться в гламур и желтуху, ведь ситуация располагает. Например, Bloomberg вообще не пишет о делах своего владельца, Майка Блумберга.
Для Post история стала первым испытанием, когда пришлось принимать решение о тональности освещения неоднозначного события, связанного с владельцем. Редакция обсуждает, под каким углом писать: это история из IT? Бизнеса? Светской жизни? Пока что WP опубликовала взятую из агентств новость о разводе в колонке «Из надежных источников», то есть фактически в разделе слухов. По всему видно, осторожничают. А главный конкурент, New York Times, тем временем уже разразилась передовицей «Кто такая Маккензи Безос» в своей бизнес-тетрадке.
Видимо, это и имел в виду Трамп, когда написал, что конкуренты опережают Washington Post, вот она и клевещет на него.
Похожая ситуация была недавно на российском рынке, когда стало известно, что Павел Гусев разводится с женой и они делят большое состояние, включая газету «Московский комсомолец». Гусев, надо сказать, не только владелец, но и редактор, так что он взял инициативу в свои руки и прокомментировал события сам, опубликовав на сайте МК колонку под названием «Не дождетесь!». Избавил редакцию от проклятой неопределенности.